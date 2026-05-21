Pescara, mostra “Caccia e Fresca – Andrea Pazienza” al CLAP Museum in onore del settantesimo anniversario

Il CLAP Museum di Pescara inaugura la mostra temporanea “Caccia e Fresca – Andrea Pazienza” in onore del settantesimo anniversario della nascita dell’artista. L’esposizione, aperta al pubblico fino al 20 settembre 2026, racconta una particolare vicenda legata all’universo creativo di Pazienza.

La mostra presenta la storia di “Caccia e Fresca”, una finta rivista venatoria creata attraverso la collaborazione tra Andrea Pazienza e il suo professore al Liceo Artistico Misticoni di Pescara, Sandro Visca. Disegni, lettere, poesie, vignette e documenti originali permettono al pubblico di immergersi in questa sorprendente esperienza umana, artistica e culturale.

L’inaugurazione della mostra si terrà sabato 23 maggio 2026 alle 18.00 presso il CLAP Museum. La Fondazione Pescarabruzzo/CLAP Museum ha promosso e realizzato l’esposizione in occasione del settantesimo anniversario della nascita di Andrea Pazienza.

La mostra rappresenta un omaggio al grande artista e offre al pubblico la possibilità di scoprire un lato meno conosciuto della sua produzione artistica. “Caccia e Fresca – Andrea Pazienza” promette di essere un’esperienza emozionante e ricca di spunti per tutti gli amanti dell’arte e della cultura.

L’esposizione sarà aperta al pubblico fino al 20 settembre 2026, offrendo a tutti la possibilità di immergersi nell’affascinante mondo creativo di Andrea Pazienza e di conoscere da vicino la storia di “Caccia e Fresca”.