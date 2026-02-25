- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Febbraio 25, 2026
Eventi e Cultura

Pescara: Mostra foto-documentaria su Monte Marrone e la liberazione dell’Italia durante la Guerra di Liberazione

Giovedì 26 febbraio 2026 presso la Maison des Arts della Fondazione Pescarabruzzo verrà inaugurata la mostra foto-documentaria “Ore 3,30 inizia l’azione. L’occupazione di Monte Marrone. ‘Posizione di resistenza’. 31 marzo 1944: il riscatto del nuovo Esercito italiano”. L’evento, promosso da ANRP – Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dalla Fondazione Pescarabruzzo e con il patrocinio dell’Esercito Italiano, ricostruisce uno degli episodi più significativi della Guerra di Liberazione.

La mostra si concentra sulla conquista di Monte Marrone da parte degli alpini del Battaglione “Piemonte” del Corpo Italiano di Liberazione (C.I.L.) avvenuta il 31 marzo 1944 lungo la Linea Gustav. Questa vittoria tattica rappresentò l’ingresso dell’Esercito italiano nella cobelligeranza al fianco degli Alleati, segnando un momento fondamentale per la storia del Paese.

L’azione iniziò alle ore 3.30 del 31 marzo 1944 con una scalata notturna che portò all’occupazione della cresta del Monte Marrone tra le 5.30 e le 6.15. Questa operazione esemplare rappresentò simbolicamente l’”aurora di un giorno migliore”, come annunciato dal Generale Umberto Utili, comandante del I Raggruppamento Motorizzato.

La mostra, curata da Potito Genova e Costantino Di Sante, offre un percorso attraverso dieci pannelli ricchi di infografiche, mappe, fotografie, documenti d’archivio e testimonianze dirette. Si approfondisce non solo la battaglia stessa ma anche il processo di riorganizzazione dell’Esercito dopo l’8 settembre 1943, evidenziando il contributo dei Gruppi di Combattimento alla liberazione del Paese.

Monte Marrone, situato nelle Mainarde molisane, fu un punto chiave della Linea Gustav. Oggi, sebbene poco conosciuto, conserva un importante valore storico e simbolico come luogo che segnò il riscatto morale e operativo dell’Esercito italiano.

La mostra, che rimarrà aperta fino all’8 marzo 2026, si propone anche come strumento didattico e civile per le giovani generazioni, sottolineando il valore della pace, della libertà e della ricostruzione. Il ricordo della conquista di Monte Marrone assume un ulteriore significato in un periodo segnato da conflitti e tensioni internazionali, rappresentando un monito contro tutte le guerre.

L’iniziativa mira a restituire centralità a un episodio storico troppo spesso trascurato, collegando in modo indissolubile territorio e memoria. La mostra rappresenta un’occasione unica per approfondire e riflettere sulla storia e sulla lotta per la libertà che ha caratterizzato il passato del nostro Paese.

