Pescara: Mostra “Lidi” di Paola Celi al Museo delle Genti d’Abruzzo, un viaggio tra realtà e simboli

Il Museo delle Genti d’Abruzzo di Pescara ospiterà la mostra personale “Lidi” dell’artista contemporanea Paola Celi, dal 6 agosto al 6 settembre 2026. L’esposizione, curata dallo storico dell’arte Andrea Viozzi, invita il pubblico a riflettere sul rapporto tra realtà e dimensione simbolica attraverso un linguaggio pittorico essenziale e profondamente evocativo.

La mostra, realizzata in collaborazione con il Comune di Pescara, PescarArt e la Fondazione Genti d’Abruzzo, sarà inaugurata giovedì 6 agosto alle ore 18. “Lidi” propone un percorso artistico che trasforma elementi quotidiani in simboli capaci di evocare memoria, tempo, silenzio e introspezione, attraverso opere caratterizzate da essenzialità formale, atmosfere sospese e una raffinata ricerca della luce.

L’idea del “lido” viene interpretata come metafora dell’approdo, del viaggio e della crescita personale, in un percorso che vede il mare diventare confine tra il reale e l’interiorità. La pittura di Paola Celi dialoga con la tradizione culturale italiana, richiamando suggestioni che spaziano da Giorgio Morandi fino a Giacomo Leopardi e Gabriele D’Annunzio, reinterpretate attraverso una sensibilità contemporanea.

Paola Celi, attiva da oltre trent’anni, utilizza prevalentemente tecniche miste e pittura ad olio. La sua ricerca più recente è orientata verso una dimensione concettuale, dove forme, luce e spazio diventano strumenti di riflessione sulla condizione umana. Vive e lavora a Villa Rosa di Martinsicuro, esponendo regolarmente in mostre in Italia e all’estero.

La mostra al Museo delle Genti d’Abruzzo conferma l’impegno della struttura nel proporre al pubblico esposizioni dedicate all’arte contemporanea, affiancando la valorizzazione del patrimonio storico del territorio ad una programmazione culturale aperta alle espressioni artistiche del presente.