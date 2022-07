Pescara, Murap festival: i murali e le sculture per il nuovo volto di Villa del Fuoco

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Saranno ultimati entro questa settimana i due straordinari murali artistici realizzati sulle pareti di due edifici Ater di via Lago di Capestrano, al quartiere Villa del Fuoco, per opera dei prestigiosi artisti SAMUELE ROMANI

e FABIO PETANI. L’iniziativa rientra nel programma di Murap Festival 2022 (Muri per l’arte pubblica a Pescara) ed è parte integrante del progetto complessivo definito“ll Passante artistico di via Lago di Capestrano”; i murali propongono, come già accaduto recentemente nei quartieri Zanni e San Donato, la riuscita formula dell’intervento di riqualificazione urbana fondata sull’arte e sul coinvolgimento sociale – I lavori sono stati presentati questa mattina nel corso di un incontro con i giornalisti tenutosi presso il parco della Speranza, spazio verde equidistante tra i luoghi dei due murali – Nella circostanza sono intervenuti il sindaco Carlo Masci, il direttore artistico di Murap Festival Alessandro Sonsini e, per Fondazione Aria, il presidente Dante Marianacci.

Samuele Petani, rosetano d'origine, ha descritto il progetto che esprime una simbologia legata alle api:

Fabio Petani, torinese, ha rimarcato come il murale ormai ultimato

Questa mattina si è parlato, più in generale, delle 20 sculture realizzate da venti abitanti del quartiere Villa del Fuoco/Rancitelli in un laboratorio di arte plastica già conclusosi e che andranno a impreziosire a fine lavori “ll Passante artistico di via Lago di Capestrano” e dunque il nuovo spazio urbano –

Quando il passante sarà completato si potrà passare sotto il primo murale, attraversare via Lago di Capestrano in un punto protetto da dissuasori, entrare nel Parco della Speranza, dove saranno collocate le sculture del laboratorio di arte plastica, fino a raggiungere il secondo murale dedicato alle api.

Pescara, 25 luglio 2022

