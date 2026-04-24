Pescara, musei aperti straordinariamente per le prossime festività: ingresso gratuito al Museo Casa Natale di Gabriele d’Annunzio

Durante le prossime festività saranno previste aperture straordinarie dei musei di Pescara, con l’assessore alla Cultura Maria Rita Carota che invita tutti a approfittare del 25 aprile e del primo maggio per visitare e conoscere i vari spazi culturali della città.

Il Museo dell’Ottocento osserverà gli orari speciali di apertura domani 25 aprile e il primo maggio, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30. L’Imago Museum e il CLAP Museum saranno aperti entrambi i giorni in pomeriggio, dalle 16:00 alle 20:00. Stesso orario sarà applicato anche al Museo delle Genti d’Abruzzo e al Museo civico Basilio Cascella, che accoglieranno il pubblico domani 25 aprile e il primo maggio dalle 16:00 alle 20:00.

Particolarmente interessante sarà l’apertura straordinaria del Museo Casa Natale di Gabriele d’Annunzio, che domani 25 aprile prevede un’apertura continuativa dalle 9:00 alle 19:00 con ingresso gratuito, mentre il primo maggio sarà aperto dalle 9:00 alle 13:00. Il Museo Paparella Treccia invece sarà accessibile domani e il primo maggio dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:30.

La Fondazione Summa sarà regolarmente aperta domani 25 aprile, con orario 9:00 – 13:00, e rimarrà chiusa il primo maggio e il 2 maggio.

L’assessore alla Cultura Carota ha sottolineato l’importanza di queste aperture straordinarie per permettere a tutti di scoprire e apprezzare il ricco patrimonio culturale di Pescara durante le festività. Un’opportunità da non perdere per immergersi nella storia e nell’arte della città e per trascorrere momenti culturali all’insegna della scoperta e della conoscenza.