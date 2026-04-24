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Eventi e Cultura

Pescara, musei aperti straordinariamente per le prossime festività: ingresso gratuito al Museo Casa Natale di Gabriele d’Annunzio

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Durante le prossime festività saranno previste aperture straordinarie dei musei di Pescara, con l’assessore alla Cultura Maria Rita Carota che invita tutti a approfittare del 25 aprile e del primo maggio per visitare e conoscere i vari spazi culturali della città.

Il Museo dell’Ottocento osserverà gli orari speciali di apertura domani 25 aprile e il primo maggio, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30. L’Imago Museum e il CLAP Museum saranno aperti entrambi i giorni in pomeriggio, dalle 16:00 alle 20:00. Stesso orario sarà applicato anche al Museo delle Genti d’Abruzzo e al Museo civico Basilio Cascella, che accoglieranno il pubblico domani 25 aprile e il primo maggio dalle 16:00 alle 20:00.

Particolarmente interessante sarà l’apertura straordinaria del Museo Casa Natale di Gabriele d’Annunzio, che domani 25 aprile prevede un’apertura continuativa dalle 9:00 alle 19:00 con ingresso gratuito, mentre il primo maggio sarà aperto dalle 9:00 alle 13:00. Il Museo Paparella Treccia invece sarà accessibile domani e il primo maggio dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:30.

La Fondazione Summa sarà regolarmente aperta domani 25 aprile, con orario 9:00 – 13:00, e rimarrà chiusa il primo maggio e il 2 maggio.

L’assessore alla Cultura Carota ha sottolineato l’importanza di queste aperture straordinarie per permettere a tutti di scoprire e apprezzare il ricco patrimonio culturale di Pescara durante le festività. Un’opportunità da non perdere per immergersi nella storia e nell’arte della città e per trascorrere momenti culturali all’insegna della scoperta e della conoscenza.

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