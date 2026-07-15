Pescara, Musica, arte, territorio: il Diorama Festival a Colle del Telegrafo di Pescara

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:Uno dei luoghi più affascinanti e simbolici della città di Pescara, il Parco Archeologico Colle del Telegrafo di Pescara, ospiterà il 18 e 19 luglio (dalle ore 18:00) il Diorama Festival, alla sua quarta edizione: “due giorni di musica, arti visive e comunità si incontrano ancora una volta”, dicono gli organizzatori – precisa la nota online. L’ingresso al Diorama Festival, promosso con il contributo dell’assessorato comunale agli Eventi, è gratuito – PROGRAMMA MUSICALE 18 luglio MARIO MARIO (live): una band che mescola etno-groove, psichedelia balneare e jam senza cinture di sicurezza – si legge sul sito web ufficiale. Riviera Dancing: il dancefloor itinerante di Diorama, tra funky, nu disco e house solare – 19 luglio LUZAI (live): voce morbida, produzione raffinata, atmosfere che mescolano elettronica e cantautorato post-club. Una delle artiste italiane più promettenti – aggiunge la nota pubblicata. Jazzcat + Tgrrr: selezioni imprevedibili, collezionismo ossessivo, groove di qualità. ARTI VISIVE 18 e 19 luglio (ore 21.30 e 23.30) MOTO STELLATO: Performance da “La pazienza dell’acqua, la noia della pietra”, progetto di arti visive contemporanee in collaborazione con ABAQ – Accademia di Belle Arti L’Aquila – Un intervento visivo che esplora i concetti di permanenza e trasformazione, alla ricerca di nuove relazioni tra corpo, paesaggio e memoria – SERVIZIO NAVETTA durante l’evento – con contributo simbolico – riporta testualmente l’articolo online. Dal parcheggio di via Passolanciano (Centro per l’Impiego) fino all’ingresso del Colle del Telegrafo – riporta testualmente l’articolo online. SAPORI D’ABRUZZO Street food e prodotti tipici, selezionati tra le realtà del territorio – riporta testualmente l’articolo online. INFO E AGGIORNAMENTI Instagram e Facebook @dioramafestival.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Pescara. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it