Pescara, musica e acrobazie in piazza Salotto per eventi di Natale

Pescara ha dato il via agli eventi natalizi e di fine anno con un entusiasmante pomeriggio di musica e acrobazie aeree in piazza Salotto. Il 8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione, l’assessorato agli Eventi del Comune di Pescara, guidato dall’assessore Alfredo Cremonese, ha organizzato un concerto dell’orchestra e del coro diretti dal maestro Pasquale Veleno, che ha incantato il pubblico con tradizionali melodie natalizie.

Dopo il concerto, è stata la volta dello spettacolo aereo “Quadro” di Eventi Verticali, che ha lasciato i presenti con il naso all’insù, stupiti dalle acrobazie delle professioniste del gruppo. Il momento culminante è stato l’illuminazione dell’albero di Natale in piazza, che ha brillato in un’esplosione di luci, incantando una folla numerosa ed entusiasta.

“Questo è il primo dei grandi eventi promossi dal Comune per le feste di Natale e di fine anno”, ha affermato Cremonese, evidenziando la bellezza della piazza, “una piazza meravigliosa, straordinaria e gremita”. Il 31 dicembre, Pescara accoglierà la famosa cantante Gianna Nannini e, il primo gennaio, sarà la volta di Irama, entrambi all’area di risulta, per dare il benvenuto al nuovo anno.

L’assessore al Commercio e alla Promozione turistica, Zaira Zamparelli, ha sottolineato l’importanza di rendere la città quanto più suggestiva possibile e ha invitato i cittadini a sostenere il commercio locale: “Abbiamo voluto che il commercio di vicinato, che è la vera anima della città, fosse il protagonista. Abbiamo illuminato le strade e promosso il mercatino di Natale e la pista di pattinaggio in piazza”.

Il sindaco Carlo Masci ha interagito con il pubblico, affermando: “Siete tantissimi, e questa piazza mi conferma che la vera forza di Pescara non è nei palazzi o nelle strade, ma è nei cuori di ciascuno di voi. Oggi si apre il periodo delle feste di Natale e mi auguro che alla luce dell’albero si unisca un’altra luce, con il sorriso che ciascuno di noi può donare agli altri”.

“Dopo il successo dei festeggiamenti, seguiranno tanti altri eventi in città fino all’Epifania”, ha concluso Masci, presentando le acrobate Marianna, Michela, Silvia ed Elisa, protagoniste dello show aereo, e anticipando ulteriori sorprese per il pubblico.

Per chi desidera rivivere l’emozione dell’evento, sono disponibili foto e video ai seguenti link: [foto e video evento 1](https://www.swisstransfer.com/d/787f8d15-5818-47ac-9c39-6f8e9aed092b) e [foto e video evento 2](https://www.swisstransfer.com/d/236e561d-f17d-4525-bdee-ed2cc9af5d93).