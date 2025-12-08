- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Dicembre 8, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaPescara, musica e acrobazie in piazza Salotto per eventi di Natale
Eventi e Cultura

Pescara, musica e acrobazie in piazza Salotto per eventi di Natale

- Spazio Pubblicitario 02 -

Pescara ha dato il via agli eventi natalizi e di fine anno con un entusiasmante pomeriggio di musica e acrobazie aeree in piazza Salotto. Il 8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione, l’assessorato agli Eventi del Comune di Pescara, guidato dall’assessore Alfredo Cremonese, ha organizzato un concerto dell’orchestra e del coro diretti dal maestro Pasquale Veleno, che ha incantato il pubblico con tradizionali melodie natalizie.

Dopo il concerto, è stata la volta dello spettacolo aereo “Quadro” di Eventi Verticali, che ha lasciato i presenti con il naso all’insù, stupiti dalle acrobazie delle professioniste del gruppo. Il momento culminante è stato l’illuminazione dell’albero di Natale in piazza, che ha brillato in un’esplosione di luci, incantando una folla numerosa ed entusiasta.

“Questo è il primo dei grandi eventi promossi dal Comune per le feste di Natale e di fine anno”, ha affermato Cremonese, evidenziando la bellezza della piazza, “una piazza meravigliosa, straordinaria e gremita”. Il 31 dicembre, Pescara accoglierà la famosa cantante Gianna Nannini e, il primo gennaio, sarà la volta di Irama, entrambi all’area di risulta, per dare il benvenuto al nuovo anno.

L’assessore al Commercio e alla Promozione turistica, Zaira Zamparelli, ha sottolineato l’importanza di rendere la città quanto più suggestiva possibile e ha invitato i cittadini a sostenere il commercio locale: “Abbiamo voluto che il commercio di vicinato, che è la vera anima della città, fosse il protagonista. Abbiamo illuminato le strade e promosso il mercatino di Natale e la pista di pattinaggio in piazza”.

Il sindaco Carlo Masci ha interagito con il pubblico, affermando: “Siete tantissimi, e questa piazza mi conferma che la vera forza di Pescara non è nei palazzi o nelle strade, ma è nei cuori di ciascuno di voi. Oggi si apre il periodo delle feste di Natale e mi auguro che alla luce dell’albero si unisca un’altra luce, con il sorriso che ciascuno di noi può donare agli altri”.

“Dopo il successo dei festeggiamenti, seguiranno tanti altri eventi in città fino all’Epifania”, ha concluso Masci, presentando le acrobate Marianna, Michela, Silvia ed Elisa, protagoniste dello show aereo, e anticipando ulteriori sorprese per il pubblico.

Per chi desidera rivivere l’emozione dell’evento, sono disponibili foto e video ai seguenti link: [foto e video evento 1](https://www.swisstransfer.com/d/787f8d15-5818-47ac-9c39-6f8e9aed092b) e [foto e video evento 2](https://www.swisstransfer.com/d/236e561d-f17d-4525-bdee-ed2cc9af5d93).

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it