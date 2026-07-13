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Pescara, Musica e formazione a Pescara: all’Aurum e la VII edizione del “Pescara Flute Festival”

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Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Dal 13 al 17 luglio, gli spazi dell’Aurum di Pescara ospiteranno la settima edizione del Pescara Flute Festival, cinque giornate interamente dedicate alla musica, alla formazione e alla valorizzazione dei giovani talenti – aggiunge la nota pubblicata. La manifestazione è organizzata dall’associazione culturale “Il canto del Vento” con il patrocinio del Comune di Pescara, attraverso l’Assessorato alla Cultura, sotto la direzione artistica del Maestro Marco Felicioni – precisa il comunicato. Il programma: tra didattica ed esclusive musicali Il festival propone un calendario ricco di attività che affiancano lo studio alla performance live – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sono previsti, infatti, corsi di formazione e workshop intensivi per musicisti; presentazioni editoriali e discografiche, tra cui la diffusione di un nuovo disco contenente le prime incisioni assolute di manoscritti recentemente scoperti del compositore dell’Ottocento Luigi Hugues, concerti dal vivo a ingresso gratuito, con repertori che spazieranno dalla musica barocca alla classica, fino a contaminazioni rock e jazz. In allegato il programma completo della VII Edizione –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di Pescara e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il sito internet del Comune di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.pescara.it

 

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