Pescara, Mutui Green: a novembre TAN medio fino a 40-50bps più basso

In un contesto economico in evoluzione, i mutui green si confermano come una soluzione vantaggiosa per molti italiani. Secondo i dati elaborati dall’Osservatorio di MutuiOnline.it, il TAN medio dei mutui green a tasso fisso nel mese di novembre 2025 si attesta al 2,95%, risultando significativamente più basso rispetto al 3,40% dei mutui standard. Questa differenza si traduce in un risparmio annuale che, su un mutuo ventennale da 180.000 euro, si traduce in una rata mensile di 994 euro per i mutui green, contro 1.035 euro per i mutui tradizionali, consentendo un risparmio di oltre 9.800 euro nel totale degli interessi.

Questa tipologia di finanziamento è destinata all’acquisto di immobili ad alta efficienza energetica e alla ristrutturazione per migliorare le prestazioni energetiche. L’interesse crescente nei confronti dei mutui green è supportato anche dalle politiche europee che incentivano la transizione ecologica. Le recenti modifiche alle normative permettono ora di concedere mutui green anche a immobili in classe energetica C o D, rendendo questa forma di finanziamento accessibile a un numero maggiore di consumatori.

In Abruzzo, il valore medio degli immobili green è di 215.550 euro, circa 40.000 euro in più rispetto a quelli tradizionali che si fermano a 176.000 euro. L’importo medio richiesto per i mutui green è di 132.800 euro, superiore di circa 20.000 euro rispetto ai 112.400 euro per i mutui standard. Inoltre, i richiedenti di mutui green sono generalmente più giovani, con un’età media di 39 anni.

Le province abruzzesi mostrano differenze significative nel comportamento dei mutuatari: a Chieti, gli aspiranti proprietari di immobili green hanno l’età media più bassa, mentre a Pescara si registra il più alto importo richiesto, con una media di 141.625 euro. Queste tendenze evidenziano come alcuni territori stiano abbracciando con entusiasmo le opportunità offerte dai mutui eco-sostenibili, facendo della transizione ecologica un elemento centrale della propria strategia immobiliare.

Concludendo, i mutui green rappresentano un’interessante opportunità per coloro che intendono investire in immobili sostenibili, beneficiando di tassi d’interesse competitivi e contribuendo al futuro del pianeta.