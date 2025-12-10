Pescara, nasce il Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco

Pescara, nuova iniziativa per gli informatori scientifici del farmaco: nasce in Abruzzo il Registro regionale, un provvedimento accolto con entusiasmo da diversi esponenti politici. Durante una conferenza stampa tenutasi oggi, il Capogruppo della Lega in Regione, Vincenzo D’Incecco, ha presentato la Legge regionale n. 20, approvata all’unanimità dal Consiglio regionale il 11 giugno scorso.

“La norma colma un vuoto normativo nazionale, in assenza di un ordine professionale istituito per legge, e segue l’esempio di altre regioni italiane come Calabria, Basilicata, Campania e Marche. Un passo importante per migliorare la qualità dell’informazione scientifica, rafforzare la farmacovigilanza e riconoscere il ruolo degli informatori scientifici nel sistema sanitario regionale”, ha dichiarato D’Incecco.

Il Registro non è solo una questione di formalità: esso prevede anche una sezione dedicata ai professionisti che operano nell’informazione scientifica su dispositivi medici, parafarmaci e altri prodotti sanitari. “Ciò consentirà agli organismi di vigilanza di accedere a dati finora non disponibili, migliorando la programmazione e il governo clinico. Un ulteriore beneficio riguarda il contenimento della spesa sanitaria grazie a un’informazione più accurata e orientata all’uso appropriato dei farmaci”, ha spiegato il Capogruppo.

In aggiunta, la legge istituisce un Tavolo permanente sul farmaco, composto da rappresentanti della Regione, dell’Agenzia Sanitaria Regionale, medici, farmacisti e informatori scientifici, per favorire il confronto tra i diversi attori della filiera e contribuire al miglioramento continuo di sicurezza ed efficacia dei medicinali e dei parafarmaci.

Durante l’incontro, D’Incecco ha anche presentato una risoluzione, già firmata il 28 ottobre scorso, che impegna la Regione Abruzzo a sostenere presso Governo e Parlamento l’istituzione di un Ordine nazionale degli informatori scientifici del farmaco. “Questo passaggio è fondamentale per garantire riconoscimento formale alla professione, tutelare i lavoratori e definire un codice deontologico”, ha aggiunto.

Francesco Danese, vice presidente nazionale di FEDAIISF, ha sottolineato che “il Registro corona un sogno che coltivavamo da anni” e ha ringraziato il Consiglio regionale per l’approvazione della legge, desiderando di portare questa proposta a livello nazionale insieme alle altre regioni che hanno già fatto passi simili.

Barbara Pinna, presidente di ARISF Abruzzo, ha evidenziato l’importanza di questo riconoscimento per gli informatori scientifici, i quali, pur essendo professionisti qualificati e responsabili nella tutela della salute pubblica, hanno fino ad oggi lavorato senza un ordine professionale. “L’istituzione del Registro rappresenta un primo passo fondamentale per valorizzare il nostro ruolo”, ha concluso Pinna.