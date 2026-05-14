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Politica

Pescara: Nessuna lite in Commissione Statuto, obiettivo di rimettere al centro i giovani con una Consulta inclusiva e partecipativa

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Il Coordinamento provinciale di Gioventù Nazionale Pescara ha smentito categoricamente quanto riportato dal quotidiano Il Centro riguardo a una presunta lite avvenuta durante la Commissione Statuto convocata dal consigliere Marco Presutti. Secondo quanto dichiarato, non vi è stata alcuna lite o episodio di tensione, ma solamente un confronto politico normale e rispettoso, caratterizzato da opinioni diverse, come avviene comunemente in ogni organismo democratico.

La Consulta Giovanile dei Giovani Abruzzo è stata approvata all’unanimità dal Consiglio regionale grazie a un emendamento condiviso dalla consigliera Marilena Rossi di Fratelli d’Italia e dal capogruppo di opposizione Luciano D’Amico, dopo un confronto costruttivo che ha coinvolto anche i vertici regionali dei movimenti giovanili, compresi i Giovani Democratici. Questo percorso dimostra che la partecipazione giovanile può essere seria, responsabile e trasversale, lontana da contese sterili e vicina agli interessi della comunità.

Gioventù Nazionale sostiene una Consulta aperta, inclusiva e rappresentativa, che valorizzi i movimenti giovanili, le associazioni giovanili attive nella vita cittadina, i rappresentanti universitari e scolastici, e tutti i giovani cittadini desiderosi di essere protagonisti di un percorso di crescita civica e politica.

Il presidente di Gioventù Nazionale Pescara, Mattia Cipriani, ha dichiarato che l’obiettivo rimane quello di dotare la città di un organismo consultivo capace di produrre idee, progetti e visioni, restituendo ai giovani uno spazio di partecipazione e impegno autentico.

La proposta presentata dalla Gioventù Nazionale include l’apportare eventuali modifiche al fine di creare una Consulta che sia una vera palestra di vita politica, all’insegna della partecipazione e dell’impegno. Il lavoro si svolgerà con serietà e determinazione affinché la Consulta diventi un terreno costruttivo, e non di polemiche infondate.

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