Pescara, “Nessuno è Fuori Gioco”: ragazzi disabili e personale Rai scendono in campo per l’inclusione

I ragazzi disabili della provincia scendono in campo per le partite dell’inclusione, con il supporto del personale della Rai Abruzzo. L’iniziativa “Nessuno è Fuori Gioco” è partita oggi dal Palazzetto dello sport di via San Marco, promossa dalla Rai Abruzzo e dall’assessorato comunale allo Sport di Pescara.

La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi ragazzi con disabilità, che hanno potuto sentirsi parte del gioco grazie all’impegno e all’entusiasmo del personale Rai, guidato dal direttore regionale Carmen Botti. “Se attraverso questa giornata siamo riusciti a far sentire parte del gioco tanti ragazzi con disabilità vuol dire che abbiamo raggiunto in pieno il nostro obiettivo”, ha dichiarato l’assessore comunale allo Sport Patrizia Martelli.

L’evento ha ricevuto il massimo sostegno da parte del Comune, con il presidente della Federazione italiana Hockey Sergio Mignardi e i Ministri Locatelli e Abodi che hanno inviato un messaggio di supporto. Tra i rappresentanti delle istituzioni presenti c’erano anche il sindaco Carlo Masci, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il prefetto Luigi Carnevale e il comandante della compagnia Carabinieri di Pescara maggiore Pietro Fiano.

La giornata è stata arricchita da diverse performance, tra cui l’esibizione al bongo di Stefano Montefalcone e della “Tango Terapia Life”, oltre alle poesie recitate da Maria Camilla Niola. È stato dedicato un momento di silenzio e uno spazio speciale ad Alex Zanardi, simbolo di resilienza. La manifestazione si è conclusa con la performance musicale di Piero Mazzocchetti che ha cantato “Con te partirò”.

La Rai Abruzzo ha sottolineato l’importanza dell’inclusione e dell’unità, ringraziando tutti coloro che hanno partecipato e reso possibile questa giornata speciale. L’evento “Nessuno è Fuorigioco” si propone di continuare a promuovere gesti di inclusione, rispetto e condivisione, con l’obiettivo di organizzare una prossima edizione.