Pescara, “Notte dei Ricordi 2” al Poetry House Festival 2026 in memoria di Vinicia Michetti: una serata speciale dedicata alla condivisione dei ricordi

Sabato 21 marzo 2026, alle ore 20:40, presso #pasquinellicasacultura a Pescara si terrà la “Notte dei Ricordi 2”, progetto speciale del PHF.3/Poetry House Festival dedicato alla memoria di Vinicia Michetti. L’evento è organizzato dal Poetry House Festival e vedrà la partecipazione di numerosi ospiti illustri, tra cui giornalisti, editori, scrittori e personaggi della Pescara contemporanea.

La serata sarà un’occasione per condividere storie di vita, memorie e ricordi, in un’atmosfera di condivisione e partecipazione. Tra gli ospiti presenti, il noto coiffeur Attilio Santurbano, che ha lavorato con numerose star dello spettacolo, tra cui la cantante Mina.

Il Poetry House Festival è patrocinato dal Comune di Pescara, dalla Provincia di Pescara e dalla Presidenza del Consiglio Regionale, con gli auspici del CEPELL/Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura. L’evento è promosso da Bibliodrammatica aps, in collaborazione con il MLA/Museo Lettera d’Amore, la Biblioteca sociale “Marilia Bonincontro” e il FBS/Festival delle Biblioteche Sociali.

Durante la serata, sono previste letture di poesie e interventi di poeti, scrittori e giornalisti, tra cui Francesca Di Giuseppe, Nicolina Galassi, Giancarlo Marchegiani, Arianna Mattozzi, Fabiola Nucci, Annarita Pasquinelli Michetti, Annalisa Potenza, Alessandra Prospero, Attilio Santurbano, Anna Seccia, Patrizia Splendiani e Beniamino Cardines.

Il direttore artistico Beniamino Cardines ha dichiarato: “Una serata speciale dedicata ai ricordi personali che, attraverso l’arte letteraria, diventano universali. Rimettiamo al centro il gesto della scrittura come luogo di socialità, socializzazione, e restituiamo alla parola scritta il potere di innescare confronti, dialoghi e relazioni.”

Annarita Pasquinelli, promotrice culturale dell’evento, ha aggiunto: “Questa serata è dedicata alla memoria di mia madre Vinicia Michetti, una donna dalla generosità straordinaria sempre pronta a farsi carico delle difficoltà altrui. Allo stesso tempo abbiamo chiesto ai nostri ospiti di portare un loro ricordo da condividere con il pubblico presente. Abbiamo immaginato una serata di condivisione non solo letteraria ma intima e dunque poetica.”

L’evento si terrà presso Casa Pasquinelli in Via Nicola Fabrizi 14 a Pescara.