Pescara: Nuova viabilità a Pescara sud con apertura di via Pantini a doppio senso e chiusura di via della Bonifica. Ampliamento della Pineta Dannunziana in corso.

Il nuovo assetto della viabilità nell’area sud di Pescara è stato ufficialmente inaugurato questa mattina, con l’apertura a doppio senso di circolazione di via Pantini e la conseguente chiusura di via della Bonifica. Inoltre, è stata attivata una nuova rotatoria che interseca via Pantini, via Silone, via della Bonifica e via Nazionale Adriatica Sud.

All’inaugurazione del nuovo tratto di viabilità hanno preso parte il sindaco di Pescara, Carlo Masci, il presidente del Consiglio regionale d’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, diversi Assessori e consiglieri comunali, il dirigente dei Lavori Pubblici Giuliano Rossi e il Rup Raffaella Bettoni.

Questo intervento, finanziato con 6,8 milioni di euro dal Ministero dei Trasporti, ha permesso la realizzazione della nuova uscita di Pescara Sud della circonvallazione e lo smantellamento dello storico svincolo a trombetta, cambiando radicalmente la mobilità dell’intera zona sud della città.

Il sindaco Masci ha dichiarato: “Con l’apertura di via Pantini a doppio senso cambia la viabilità per chi proviene da sud. Grazie a questa modifica, prende ufficialmente il via una nuova fase di riqualificazione ambientale della Pineta Dannunziana. Da oggi, infatti, via della Bonifica sarà interessata dai lavori di depavimentazione che porteranno allo smantellamento dell’asfalto e all’accorpamento dei comparti 4 e 5 della pineta.”

L’ampliamento della Pineta Dannunziana prevede la rimozione di centinaia di migliaia di metri cubi di cemento e asfalto, restituendo continuità e naturalità a uno dei principali polmoni verdi cittadini.

Il sindaco ha concluso: “Pescara cambia volto, diventando sempre più moderna, verde ed efficiente”.