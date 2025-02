Pescara, Nuove modalità di apertura al pubblico Servizio Edilizia Residenziale e Condoni e Servizio Edilizia Produttiva e Demanio Marittimo dal 03 marzo 2025

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Al fine di favorire una corretta gestione dell’utenza ed una migliore gestione organizzativa, si comunica che a partire dal 03/03/2025 verranno modificate le modalità di ricevimento del pubblico da parte del Servizio Edilizia Residenziale e Condoni e del Servizio Edilizia Produttiva e Demanio Marittimo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il ricevimento sarà effettuato ESCLUSIVAMENTE previo appuntamento tramite il servizio di Prenotazioni Online disponibile sul sito del Comune di Pescara, con le seguenti modalità:TECNICI ISTRUTTORIEdilizia Residenziale e CondoniEdilizia ProduttivaDemanio MarittimoMercoledì 8.30-13.00, Giovedì 15.00-17.00 ACCESSO AGLI ATTI – RICERCHE PRATICHE EDILIZIELunedì 9.00-13.00, Mercoledì 10.00-13.00, Giovedì 15.00-16.30 Il ricevimento telefonico avverrà con le seguenti modalità:Lunedì, Martedì, Venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.00 Si comunica inoltre che, al di fuori degli orari e dei giorni stabiliti per il ricevimento del pubblico, non sarà possibile accedere agli uffici.Si ricorda infine agli utenti che, per la presentazione delle pratiche, è necessario utilizzare l’apposito Sportello Telematico tramite la pagina Sportello Unico Edilizia – si legge sul sito web ufficiale. Per conoscere le modalità di erogazione dei servizi è possibile consultare il sito internet dell’Ente alla pagina Erogazione Servizi SUE e Condoni – SUE L’Amministrazione ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e invita tutti gli interessati a prendere nota delle nuove disposizioni per agevolare il corretto svolgimento delle attività amministrative – si apprende dalla nota stampa.

