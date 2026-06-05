Pescara, nuove scadenze Tari per il 2026: approvato il calendario dal Comune

Il Comune ha approvato il nuovo calendario delle scadenze Tari per l’anno 2026, dando il via libera alla Giunta comunale. L’assessore al Bilancio Maria Rita Carota ha reso note le date deliberate dall’esecutivo, dopo aver annunciato il rinvio della prima scadenza.

Secondo il comunicato stampa, la scadenza della prima rata della tassa sui rifiuti è fissata al 31 agosto 2026, mentre la seconda rata è prevista per il 30 settembre 2026, la terza per il 31 ottobre 2026 e la quarta per il 30 novembre 2026.

La decisione di posticipare le scadenze è dovuta alla modifica della legge di bilancio 2026, che ha spostato in avanti il termine di approvazione del Piano Economico Finanziario (Pef) dal 30 aprile al 31 luglio. Questo strumento definisce i costi del servizio di raccolta dei rifiuti, ma al momento il Consiglio comunale non ha ancora approvato il Pef 2026-2029 e di conseguenza non sono state determinate le tariffe della Tari.

Carota ha dichiarato: “Nel momento in cui saranno completati questi passaggi, Adriatica Risorse provvederà ad emettere gli avvisi di pagamento e anche di questo passaggio daremo puntuale comunicazione alla città”. Coloro che desiderano ricevere gli avvisi tramite posta elettronica possono comunicare il proprio indirizzo a contatto@adriaticarisorse.it.

La decisione di posticipare le scadenze delle rate Tari per il 2026 è quindi legata a questioni procedurali legate all’approvazione del Pef. I cittadini sono invitati a rimanere informati sulle eventuali novità relative alle tariffe e agli avvisi di pagamento che verranno emessi una volta completati i passaggi necessari.