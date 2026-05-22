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Pescara, nuovi asili nido comunali: conferenza stampa sabato 23 maggio ore 11

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Asili nido comunali: a Pescara arrivano quattro nuove strutture

Il Comune di Pescara ha organizzato una conferenza stampa per presentare le novità riguardanti gli asili nido comunali della città. L’evento si terrà domani, sabato 23 maggio 2026, alle ore 11 presso la sala Giunta Comune.

Il sindaco Carlo Masci e il vice sindaco Gianni Santilli, insieme alla dirigente comunale alle Politiche per il Cittadino Roberta Pellegrino, saranno presenti per illustrare le iniziative previste per il prossimo anno scolastico. In particolare, verranno attivati quattro nuovi nidi che si aggiungeranno ai sette già esistenti, portando il numero totale a 11 (di cui uno a gestione diretta).

Con l’implementazione di queste nuove strutture, il Comune prevede di aumentare i posti disponibili da 280 a 410, al fine di accogliere un maggior numero di bambini dai 3 ai 36 mesi. L’obiettivo è quello di garantire un servizio di qualità alle famiglie della città, offrendo un supporto concreto alle esigenze di conciliazione tra lavoro e famiglia.

La conferenza stampa rappresenta un’importante occasione per conoscere da vicino tutte le novità e le iniziative messe in campo dall’amministrazione comunale in tema di servizi per l’infanzia. La stampa è stata invitata a partecipare per diffondere al meglio le informazioni riguardanti questa importante tematica.

Pescara, 22 maggio 2025.

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