Pescara: Nuovi asili nido in arrivo, tariffe ridotte grazie al Bonus INPS per le famiglie. Priorità agli iscritti già presenti.

A settembre 2026, a Pescara apriranno quattro nuovi asili nido finanziati con fondi Pnrr, per un totale di 410 posti disponibili per bambini dai 3 ai 36 mesi. Questi nuovi asili si aggiungeranno ai sette nidi comunali esistenti che non sono mai stati sufficienti ad accogliere tutti i bambini che ne fanno richiesta.

Il sindaco Carlo Masci e il vice sindaco Gianni Santilli hanno annunciato il nuovo piano tariffario e la prossima apertura dei nidi, sottolineando che dei sette attuali, solo uno è gestito direttamente dal Comune, mentre gli altri sono affidati a gestori esterni. Per il prossimo anno scolastico, i posti disponibili aumenteranno da 280 a 410, grazie all’apertura dei quattro nuovi nidi.

Le nuove tariffe, che entreranno in vigore a settembre, varieranno da 150 a 580 euro al mese a seconda delle fasce di reddito. Tuttavia, grazie al “Bonus INPS”, le famiglie potranno usufruire di un sostegno che coprirà in molti casi l’intera tariffa, riducendo così l’impatto economico per i genitori.

La dirigente comunale Roberta Pellegrino ha sottolineato l’importanza di rendere i nidi accessibili a tutte le famiglie, non solo a quelle economicamente fragili, ma anche a quelle con entrambi i genitori che lavorano. La gestione dei nidi rimarrà invariata per il prossimo anno scolastico, ma si valuteranno future proposte da presentare al Consiglio Comunale, considerando che attualmente la maggior parte dei nidi è gestita da soggetti esterni.

Infine, il vice sindaco Santilli ha assicurato che i bambini già iscritti avranno la priorità e che si potrà finalmente eliminare le liste di attesa, garantendo così un servizio di qualità per tutte le famiglie di Pescara.