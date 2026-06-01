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Attualità

Pescara: nuovi sportelli e aperture straordinarie per il rilascio della carta d’identità elettronica

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Il Comune di Pescara ha annunciato un potenziamento dei servizi dedicati al rilascio delle carte di identità elettroniche, in vista della cessazione della validità delle carte d’identità cartacee a partire dal 3 agosto prossimo.

L’assessore Patrizia Martelli ha dichiarato che “sono state adottate nuove misure organizzative e maggiori opportunità di accesso per i cittadini, con l’apertura di sportelli aggiuntivi e aperture straordinarie nei pomeriggi di martedì e giovedì per due mesi”.

Il Settore Trasformazione Digitale e Rapporti con la Cittadinanza ha disposto l’attivazione di ulteriori sportelli nei mesi di giugno e luglio, con uno sportello pomeridiano aggiuntivo operativo nei pomeriggi di martedì e giovedì presso la sede di via Calabria n. 4, e uno sportello dedicato alle emergenze nei pomeriggi di martedì e giovedì presso i Sportelli Demografici e URP di Piazza Duca d’Aosta n. 15.

Martelli ha sottolineato che l’obiettivo è garantire risposte rapide ed efficaci alle esigenze dei cittadini, ringraziando il personale per l’impegno profuso nell’ampliare l’accesso al servizio. Il Comune di Pescara invita i cittadini a verificare in anticipo la validità del proprio documento di identità e a prenotare online per il rinnovo o la sostituzione della carta d’identità.

Dal 2025 è stato disposto un incremento degli slot giornalieri disponibili per il rilascio delle carte di identità, con un ampliamento della capacità di ricezione dell’utenza. Inoltre, sono previste aperture straordinarie intensive durante i periodi elettorali e fino a settembre per garantire continuità nell’erogazione del servizio.

Complessivamente, nel 2026 saranno attivati 3832 slot aggiuntivi prenotabili. Il Comune di Pescara si impegna a rendere il rinnovo o la sostituzione della carta d’identità un processo semplice e accessibile, offrendo ulteriori opportunità di accesso per i cittadini.

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