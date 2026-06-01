Pescara: nuovi sportelli e aperture straordinarie per il rilascio della carta d’identità elettronica

Il Comune di Pescara ha annunciato un potenziamento dei servizi dedicati al rilascio delle carte di identità elettroniche, in vista della cessazione della validità delle carte d’identità cartacee a partire dal 3 agosto prossimo.

L’assessore Patrizia Martelli ha dichiarato che “sono state adottate nuove misure organizzative e maggiori opportunità di accesso per i cittadini, con l’apertura di sportelli aggiuntivi e aperture straordinarie nei pomeriggi di martedì e giovedì per due mesi”.

Il Settore Trasformazione Digitale e Rapporti con la Cittadinanza ha disposto l’attivazione di ulteriori sportelli nei mesi di giugno e luglio, con uno sportello pomeridiano aggiuntivo operativo nei pomeriggi di martedì e giovedì presso la sede di via Calabria n. 4, e uno sportello dedicato alle emergenze nei pomeriggi di martedì e giovedì presso i Sportelli Demografici e URP di Piazza Duca d’Aosta n. 15.

Martelli ha sottolineato che l’obiettivo è garantire risposte rapide ed efficaci alle esigenze dei cittadini, ringraziando il personale per l’impegno profuso nell’ampliare l’accesso al servizio. Il Comune di Pescara invita i cittadini a verificare in anticipo la validità del proprio documento di identità e a prenotare online per il rinnovo o la sostituzione della carta d’identità.

Dal 2025 è stato disposto un incremento degli slot giornalieri disponibili per il rilascio delle carte di identità, con un ampliamento della capacità di ricezione dell’utenza. Inoltre, sono previste aperture straordinarie intensive durante i periodi elettorali e fino a settembre per garantire continuità nell’erogazione del servizio.

Complessivamente, nel 2026 saranno attivati 3832 slot aggiuntivi prenotabili. Il Comune di Pescara si impegna a rendere il rinnovo o la sostituzione della carta d’identità un processo semplice e accessibile, offrendo ulteriori opportunità di accesso per i cittadini.