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Viabilità e Trasporti

Pescara, nuovo parco mezzi BIT Mobility presentato in conferenza stampa domani ore 11:00

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Domani, giovedì 11 giugno, alle ore 11:00, presso Largo Chiola, all’ingresso del Palazzo di Città a Pescara, si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo parco mezzi di BIT Mobility. All’evento saranno presenti il sindaco di Pescara, Carlo Masci, l’assessore alla Mobilità, Alfredo Cremonese, e il Direttore Operativo Italia di BIT Mobility, Michele Francione.

L’iniziativa si propone di illustrare alla stampa e ai cittadini le caratteristiche e le potenzialità del nuovo parco mezzi, delineando gli obiettivi e le prospettive del progetto. La presenza del sindaco e dell’assessore sottolinea l’importanza attribuita dall’amministrazione comunale a questa iniziativa volta a migliorare la mobilità nella città.

La conferenza stampa rappresenta un’opportunità per i media di ricevere informazioni dettagliate sulle strategie e gli interventi previsti, nonché per porre domande e chiarimenti direttamente ai protagonisti del progetto. La partecipazione della stampa è pertanto essenziale per garantire una corretta diffusione delle informazioni e una copertura adeguata dell’evento.

L’appuntamento è quindi fissato per domani alle ore 11:00 a Largo Chiola, con l’invito esteso a tutti i rappresentanti dei media interessati a conoscere da vicino il nuovo parco mezzi di BIT Mobility.

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