Pescara, Nuovo piano sociale 2023/2025 (Fase 3)

È stato pubblicato il “Formulario per la presentazione di proposte progettuali per il miglioramento dei servizi sociali già esistenti e l’implementazione di nuovi servizi”, che dovrà essere compilato e rinviato all’Assistente Sociale di riferimento di ciascun A.T. entro il 24 c.m., da parte dei “referenti” degli AA.TT. individuati durante il Forum del Terzo Settore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Scarica il formulario Vai al Piano Sociale

