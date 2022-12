Pescara, Oggi 22 DICEMBRE 2022 Babbo Natale, Elfi e Gnomi alle ore 17:30 si caleranno dalla facciata del Comune

- Advertisement -

Edilizia Acrobatica, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, organizza un evento denominato “Calata di Natale” previsto per il pomeriggio di oggi 22 dicembre alle ore 17:30: la cittadinanza potrà assistere alle evoluzioni in discesa da parte di operatori vestiti da Babbo Natale – da un minimo di 4 a un massimo di 8 – che accompagnati da Elfi e Gnomi si caleranno lungo la facciata del Palazzo civico – aggiunge testualmente l’articolo online. La cittadinanza è invitata a partecipare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Pescara, 22 dicembre 2022

