Pescara, oltre 300 domande per iscrizioni ai nidi: l’assessore Santilli replica al Pd sulle polemiche futile

L’Assessore Santilli replica al Pd: “Oltre 300 domande di iscrizione agli asili nido presentate al Comune”

L’assessore alle Politiche per il cittadino, Gianni Santilli, ha replicato alle dichiarazioni del capogruppo del Pd riguardo alle iscrizioni agli asili nido nel Comune di Pescara. Santilli ha sottolineato che, nonostante le preoccupazioni sollevate dal Pd, a una settimana dalla scadenza per presentare le domande di iscrizione, il Comune ha già ricevuto oltre 300 istanze, comprese le riammissioni.

Il vice sindaco ha anche chiarito che è stata approvata una delibera di Giunta che prevede il ricorso alla coprogettazione per la gestione dei nidi, e che presto sarà pubblicato un avviso per coinvolgere le cooperative che attualmente gestiscono i servizi. Santilli ha ribadito che non ci sarà privatizzazione, ma che si garantiranno premialità nel rispetto delle norme per il personale già coinvolto.

In risposta alle critiche del Pd sulla continuità educativa, Santilli ha sottolineato che non è prevista dal Regolamento comunale la necessità che lo stesso bambino sia seguito dallo stesso personale all’interno del nido. Ha inoltre evidenziato che le iscrizioni stanno procedendo regolarmente grazie ai chiarimenti forniti dagli uffici e dalla dirigente del settore Politiche per il cittadino.

Infine, Santilli ha espresso dispiacere per le polemiche sollevate dal Pd sul presunto tempo perso dal Comune, sottolineando che la giunta ha beneficiato dei fondi Pnrr per realizzare quattro nuovi nidi che apriranno a settembre. Ha concluso affermando che, nonostante le difficoltà, il Comune è riuscito a garantire un servizio essenziale per le famiglie.