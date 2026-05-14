Pescara: On. Giulio Sottanelli audito in Commissione su Disegno di legge “Città metropolitana”

Il presidente della commissione consiliare permanente “Statuto – Regolamenti – Nuovo Comune Di Pescara”, Luigi Albore Mascia, ha convocato per domani, venerdì 15 maggio, un’audizione dell’On. Giulio Sottanelli (Azione) riguardo al Disegno di legge sulla “Città metropolitana di Pescara”.

Il tema in questione era già stato affrontato in precedenza durante una seduta della commissione, sempre su iniziativa di Albore Mascia.

L’incontro avrà luogo alle ore 12 nella sala Organi collegiali “Vittoria Colonna”, al primo piano di Palazzo di città, a Pescara, il 14 maggio 2026.

L’invito all’On. Sottanelli riflette l’importanza e l’interesse della commissione nei confronti della proposta di istituire una Città metropolitana di Pescara, tema sicuramente di grande rilevanza per il territorio.

Sarà interessante conoscere le motivazioni e le linee guida che il proponente del Disegno di legge vorrà illustrare agli esponenti della commissione, fornendo così ulteriori spunti di riflessione e discussione sulla questione.

Si attendono dunque importanti sviluppi in merito alla creazione della Città metropolitana di Pescara, con l’auspicio che l’audizione possa portare a una maggiore chiarezza e comprensione degli obiettivi e delle possibili ricadute sul territorio.