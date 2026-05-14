- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Maggio 14, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaPescara: On. Giulio Sottanelli audito in Commissione su Disegno di legge “Città...
Politica

Pescara: On. Giulio Sottanelli audito in Commissione su Disegno di legge “Città metropolitana”

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il presidente della commissione consiliare permanente “Statuto – Regolamenti – Nuovo Comune Di Pescara”, Luigi Albore Mascia, ha convocato per domani, venerdì 15 maggio, un’audizione dell’On. Giulio Sottanelli (Azione) riguardo al Disegno di legge sulla “Città metropolitana di Pescara”.

Il tema in questione era già stato affrontato in precedenza durante una seduta della commissione, sempre su iniziativa di Albore Mascia.

L’incontro avrà luogo alle ore 12 nella sala Organi collegiali “Vittoria Colonna”, al primo piano di Palazzo di città, a Pescara, il 14 maggio 2026.

L’invito all’On. Sottanelli riflette l’importanza e l’interesse della commissione nei confronti della proposta di istituire una Città metropolitana di Pescara, tema sicuramente di grande rilevanza per il territorio.

Sarà interessante conoscere le motivazioni e le linee guida che il proponente del Disegno di legge vorrà illustrare agli esponenti della commissione, fornendo così ulteriori spunti di riflessione e discussione sulla questione.

Si attendono dunque importanti sviluppi in merito alla creazione della Città metropolitana di Pescara, con l’auspicio che l’audizione possa portare a una maggiore chiarezza e comprensione degli obiettivi e delle possibili ricadute sul territorio.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it