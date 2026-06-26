Pescara, Ondata di calore

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:Il Comune di Pescara pubblica il Bollettino emesso dal Dipartimento epidemiologico SSR ASL ROMA/ Sistema Nazionale di previsione ondate di calore – Ministero della salute, contenente le previsioni sulle ondate di calore e sul relativo livello, a seconda delle temperature – si apprende dalla nota stampa. Si consiglia di attenersi alle seguenti indicazioni, in caso di livello tre (rosso): Non uscire nelle ore più calde, dalle 11 alle 18. Proteggi bambini e anziani evitando l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata – In casa o sul posto di lavoro, proteggiti dal calore del sole con tende o persiane e imposta il climatizzatore a una temperatura non inferiore ai 25°-27° gradi – precisa la nota online. Se utilizzi un ventilatore non indirizzarlo direttamente sul corpo – riporta testualmente l’articolo online. Bevi molta acqua (almeno un litro e mezzo al giorno) e mangia frutta fresca – si apprende dal portale web ufficiale. Evita invece bevande alcoliche, zuccherate e contenenti caffeina – si legge sul sito web ufficiale. Segui un’alimentazione equilibrata e consuma pasti leggeri – Fai attenzione alla corretta conservazione degli alimenti – precisa la nota online. Scegli abiti comodi e leggeri ed evita fibre sintetiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. All’aperto indossa cappelli leggeri e di colore chiaro – Evita di viaggiare in auto nelle ore più calde della giornata e regola l’aria condizionata a una temperatura di circa 5° gradi inferiore a quella esterna evitando di orientare il getto direttamente sui passeggeri – Non lasciare mai nell’abitacolo neonati e animali, neanche per brevi periodi – Evita di praticare esercizio fisico nelle ore più calde della giornata e assicurarti di mantenere una buona idratazione – Offri aiuto alle persone a maggiore rischio (come gli anziani che vivono da soli, i lattanti etc.) e segnala ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento – recita il testo pubblicato online. Assicura sempre acqua fresca agli animali domestici, anche in viaggio, e non farli uscire nelle ore più calde per evitare il contatto con l’asfalto rovente – si apprende dalla nota stampa. Il Comune di Pescara pubblica il Bollettino emesso dal Dipartimento epidemiologico SSR ASL ROMA/ Sistema Nazionale di previsione ondate di calore – Ministero della salute, contenente le previsioni sulle ondate di calore e sul relativo livello, a seconda delle temperature – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si consiglia di attenersi alle seguenti indicazioni, in caso di livello tre (rosso): Non uscire nelle ore più calde, dalle 11 alle 18. Proteggi bambini e anziani evitando l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata – si legge sul sito web ufficiale. In casa o sul posto di lavoro, proteggiti dal calore del sole con tende o persiane e imposta il climatizzatore a una temperatura non inferiore ai 25°-27° gradi – Se utilizzi un ventilatore non indirizzarlo direttamente sul corpo – Bevi molta acqua (almeno un litro e mezzo al giorno) e mangia frutta fresca – Evita invece bevande alcoliche, zuccherate e contenenti caffeina – viene evidenziato sul sito web. Segui un’alimentazione equilibrata e consuma pasti leggeri – precisa il comunicato. Fai attenzione alla corretta conservazione degli alimenti – Scegli abiti comodi e leggeri ed evita fibre sintetiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. All’aperto indossa cappelli leggeri e di colore chiaro – Evita di viaggiare in auto nelle ore più calde della giornata e regola l’aria condizionata a una temperatura di circa 5° gradi inferiore a quella esterna evitando di orientare il getto direttamente sui passeggeri – precisa il comunicato. Non lasciare mai nell’abitacolo neonati e animali, neanche per brevi periodi – precisa la nota online. Evita di praticare esercizio fisico nelle ore più calde della giornata e assicurarti di mantenere una buona idratazione – si apprende dalla nota stampa. Offri aiuto alle persone a maggiore rischio (come gli anziani che vivono da soli, i lattanti etc.) e segnala ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento – aggiunge testualmente l’articolo online. Assicura sempre acqua fresca agli animali domestici, anche in viaggio, e non farli uscire nelle ore più calde per evitare il contatto con l’asfalto rovente –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Pescara. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.pescara.it