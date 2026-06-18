Pescara, operazione antidroga: sindaco Masci plaude alle forze dell’ordine e critica sensazionalismi

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha rilasciato una dichiarazione in merito alle recenti operazioni antidroga condotte dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri nella città adriatica.

Masci ha sottolineato che a Pescara chi commette reati viene individuato, perseguito e assicurato alla giustizia. Ha elogiato il lavoro svolto dalle forze dell’ordine nel smantellare una centrale dello spaccio attiva 24 ore su 24 in via Lago di Borgiano, nonché nell’arresto di un uomo di 35 anni e una donna di 41 con 150 grammi di cocaina e 2.570 euro in contanti. Il sindaco ha espresso i suoi complimenti sia personali che a nome della città per l’impegno profuso dagli investigatori.

Il primo cittadino ha affermato che il crimine della droga rappresenta un cancro che si insinua ovunque, ma ha sottolineato che l’acume e la professionalità delle forze dell’ordine sono sempre vincenti. Masci ha evidenziato anche la necessità di lasciare lavorare in pace le forze dell’ordine, che conoscono bene le problematiche del territorio e stanno ottenendo grandi risultati.

Il sindaco ha infine ribadito che il Comune sta facendo il massimo per recuperare gli alloggi coinvolti in attività illegali, come dimostrano gli 80 sfratti eseguiti negli ultimi 3 anni e la demolizione di varie strutture richieste dai residenti e dai cittadini pescaresi.

Carlo Masci ha concluso il suo intervento ringraziando le forze dell’ordine per l’impegno e la sinergia dimostrati, sottolineando l’importanza del lavoro silenzioso e costante dei professionisti della sicurezza nel contrastare efficacemente il crimine organizzato.