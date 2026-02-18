- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Febbraio 19, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeCronacaPescara, operazione congiunta Polizia locale e Asl: sequestrati 40 chili di carne...
Cronaca

Pescara, operazione congiunta Polizia locale e Asl: sequestrati 40 chili di carne in minimarket del centro

- Spazio Pubblicitario 02 -

La Polizia locale e la Asl hanno effettuato un’operazione congiunta in un minimarket del centro città, che ha portato al sequestro di carne in cattivo stato di conservazione. L’intervento si è svolto nella zona compresa tra piazza Santa Caterina e corso Vittorio Emanuele, dove si concentrano diverse attività etniche.

Durante il controllo in un minimarket con Macelleria, la Asl ha scoperto circa 40 chili di carne che presentavano segni evidenti di contaminazione batteriologica e microbica, decidendo di sottoporli a sequestro penale. Inoltre, sono stati riscontrati delle pessime condizioni igieniche nel locale, con congelatori privi di un idoneo sistema di controllo della temperatura.

La Polizia locale ha proceduto al sequestro amministrativo di oltre 500 pezzi tra prodotti alimentari e non alimentari, a causa di etichette non conformi. Sono stati anche effettuati controlli simili in altri negozi della stessa area, con sequestri di prodotti alimentari e prescrizioni della Asl.

Il titolare del minimarket si è visto imposte delle prescrizioni per migliorare le condizioni igieniche del locale e garantire la corretta conservazione degli alimenti.

L’intervento si inserisce nell’ambito dei controlli sul rispetto delle normative riguardanti l’igiene e la salute pubblica, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei consumatori.

La Polizia locale e la Asl continueranno a monitorare attentamente le attività commerciali del territorio per assicurare il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it