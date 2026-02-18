Pescara, operazione congiunta Polizia locale e Asl: sequestrati 40 chili di carne in minimarket del centro

La Polizia locale e la Asl hanno effettuato un’operazione congiunta in un minimarket del centro città, che ha portato al sequestro di carne in cattivo stato di conservazione. L’intervento si è svolto nella zona compresa tra piazza Santa Caterina e corso Vittorio Emanuele, dove si concentrano diverse attività etniche.

Durante il controllo in un minimarket con Macelleria, la Asl ha scoperto circa 40 chili di carne che presentavano segni evidenti di contaminazione batteriologica e microbica, decidendo di sottoporli a sequestro penale. Inoltre, sono stati riscontrati delle pessime condizioni igieniche nel locale, con congelatori privi di un idoneo sistema di controllo della temperatura.

La Polizia locale ha proceduto al sequestro amministrativo di oltre 500 pezzi tra prodotti alimentari e non alimentari, a causa di etichette non conformi. Sono stati anche effettuati controlli simili in altri negozi della stessa area, con sequestri di prodotti alimentari e prescrizioni della Asl.

Il titolare del minimarket si è visto imposte delle prescrizioni per migliorare le condizioni igieniche del locale e garantire la corretta conservazione degli alimenti.

L’intervento si inserisce nell’ambito dei controlli sul rispetto delle normative riguardanti l’igiene e la salute pubblica, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei consumatori.

La Polizia locale e la Asl continueranno a monitorare attentamente le attività commerciali del territorio per assicurare il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare.