Pescara: operazione “Rondò” contro traffico di droga, plauso a forze dell’ordine e Procura

Il deputato pescarese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, ha espresso il suo plauso alle forze dell’ordine per l’operazione “Rondò” che ha portato allo smantellamento di una vasta rete criminale dedita al traffico di cocaina ed eroina tra Abruzzo e Puglia. L’operazione ha visto l’esecuzione di venti ordinanze di custodia cautelare e il sequestro di ingenti quantitativi di stupefacenti, dimostrando la professionalità e la dedizione delle forze dell’ordine coinvolte.

Secondo Testa, l’operazione rappresenta un colpo decisivo alle piazze di spaccio locali e un passo importante per la sicurezza dei cittadini. L’Arma dei carabinieri ha dimostrato di essere un presidio insostituibile di legalità nella lotta alle organizzazioni criminali radicate sul territorio.

Il deputato ha voluto ringraziare tutti gli uomini e le donne impegnati quotidianamente nella tutela del territorio, sottolineando l’importanza del loro lavoro per garantire sicurezza, ordine e fiducia nelle istituzioni.

L’operazione “Rondò” è stata definita brillante e ha ricevuto il plauso di Testa e di Fratelli d’Italia, che hanno espresso gratitudine verso le forze dell’ordine coinvolte e la Procura della Repubblica di Pescara.

La presenza di organizzazioni criminali sul territorio richiede, secondo il deputato, una risposta ferma e coordinata, e l’operazione condotta dalle forze dell’ordine dimostra la determinazione nel contrastare il traffico di droga e garantire la sicurezza dei cittadini.

L’operazione “Rondò” è stata eseguita con successo grazie alla capacità investigativa dimostrata nel penetrare sistemi di comunicazione criptati, confermando l’altissimo livello di professionalità delle forze dell’ordine coinvolte.