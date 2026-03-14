Pescara ospita conferenza stampa sui Borghi più belli d’Italia: presentazione del delegato nazionale e proposte per il rilancio e la valorizzazione

Lunedì 16 marzo si terrà a Pescara una conferenza stampa per presentare le proposte e il programma dell’Associazione Borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise per i prossimi mesi, nonché per annunciare il delegato nazionale espresso dall’Abruzzo negli organismi associativi.

L’appuntamento è fissato per le ore 10.30 presso la Sala Corradino D’Ascanio della sede della Regione Abruzzo a Piazza Unione, dove sarà presentato il sindaco di Casoli, Massimo Tiberini, il delegato nazionale designato. All’incontro saranno presenti anche Antonio Di Marco, Massimo Tiberini e una rappresentanza dei sindaci dei borghi del territorio.

Durante la conferenza stampa saranno illustrate le proposte per il rilancio e la valorizzazione dei borghi emerse durante la recente assemblea regionale dell’associazione tenutasi a Civitella del Tronto. In particolare, verranno affrontati i temi della promozione turistica, della tutela del patrimonio culturale e dello sviluppo delle comunità locali.

La stampa è stata invitata a partecipare all’evento, che si preannuncia ricco di contenuti e di spunti per il futuro dei borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise.