Pescara ospita confronto pubblico sulla riforma della Giustizia: “Referendum: le ragioni del Sì e del No”

La FAP ACLI Abruzzo organizza un confronto pubblico a Pescara in vista del Referendum sulla Giustizia. L’evento si terrà il 27 febbraio 2026 presso la Sala dei Marmi della Provincia di Pescara, con l’obiettivo di analizzare la legge costituzionale n. 253 del 30 ottobre 2025.

Il convegno, intitolato “Referendum sulla Giustizia: le ragioni del Sì e le ragioni del No”, sarà aperto da Franco Ranghelli, Segretario regionale Fap Acli Abruzzo, con i saluti di Mimmo D’Alessio delle Acli nazionali e di Lorenzo Sospiri, Presidente del Consiglio Regionale. La moderatrice del confronto sarà la giornalista Alessandra Renzetti.

Durante l’evento, verrà affrontato il tema della separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti, così come lo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura. Tra gli intervenuti, ci saranno l’On. Guerino Testa e l’Avv. Massimo Galasso per il fronte del Sì, e Daniele Marinelli insieme al Dott. Angelo Mariano Bozza per il fronte del No.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con le Acli provinciali di Pescara, mira a offrire una bussola critica agli elettori in vista del referendum che si terrà il prossimo 22 e 23 marzo. L’ingresso è aperto a tutti e per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 339.1947576 e 388.6948935.

Il confronto si concentrerà sui punti chiave della riforma Nordio, con particolare attenzione alla discussione sull’istituzione dell’Alta Corte Disciplinare e sull’introduzione del sorteggio per la scelta della componente togata negli organi di autogoverno. Le voci contrarie alla riforma sollevano preoccupazioni sulla possibile perdita di indipendenza del Pubblico Ministero e sull’isolamento culturale delle due figure, indebolendo la tutela dei diritti dei cittadini.