- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Luglio 18, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaPescara ospita il Festival di Strada Artisti Sordi & Inclusion: arte, musica...
Eventi e Cultura

Pescara ospita il Festival di Strada Artisti Sordi & Inclusion: arte, musica e inclusione a piazza Sacro Cuore

- Spazio Pubblicitario 02 -

Domani a Pescara si terrà il Festival di Strada Artisti Sordi & Inclusion, un evento che celebra l’inclusione attraverso l’arte e il talento dei protagonisti, sia sordi che udenti. L’appuntamento, che giunge alla sua quinta edizione, avrà luogo nella suggestiva Piazza Sacro Cuore di Pescara, dalle ore 20.00 alle ore 24.00.

L’associazione promotrice dell’evento, Accessibilità & Eventi Deaf Aps Ets, ha presentato l’iniziativa con grande entusiasmo, sottolineando l’importanza di abbattere le barriere e di promuovere un messaggio di inclusione attraverso il linguaggio universale dell’arte. Il Festival si propone di valorizzare la Lingua dei Segni Italiana (LIS) e di offrire al pubblico uno spettacolo coinvolgente che vede artisti sordi e udenti esibirsi insieme sullo stesso palcoscenico.

I protagonisti di questa serata speciale saranno artisti provenienti da tutto il territorio nazionale, tra cui Giorgina Performer LIS, il duo siciliano Annalisa Betto e Calogero La Bella, e Maurizio Scarpa, noto come Pallina Rossa. Accanto agli artisti sordi, saliranno sul palco anche performer udenti come Aurora Di Sabatino, Maria Elena Comperti e Stefano Bitetti.

Uno dei momenti più attesi della serata sarà l’esibizione del coro “Ci ha dato un Segno”, che si esibirà in Lingua dei Segni Italiana guidato dall’interprete Anna Rita Giancristofaro. La serata sarà condotta dalla presentatrice Claudia Gentile e accompagnata dalle performance musicali di Luca Ragnone, noto come Alex De Luca.

Il Festival di Strada Artisti Sordi & Inclusion gode del patrocinio del Comune di Pescara e del contributo del Pio Istituto dei Sordi di Milano, confermando l’impegno delle istituzioni nel promuovere l’inclusione e l’accessibilità per tutti. L’evento è reso possibile grazie al supporto degli sponsor e all’impegno delle associazioni Movimento LIS, Emergenza Sordi, Associazione Sordi Irpinia e Perché io Segno.

L’invito rivolto a tutta la cittadinanza è quello di partecipare al Festival, vivendo una serata all’insegna dello spettacolo, della cultura e dell’inclusione. L’accesso all’evento è libero e l’augurio degli organizzatori è quello di diffondere un messaggio positivo di apertura e condivisione, per una società più accessibile e accogliente per tutti.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it