Pescara ospita il Festival di Strada Artisti Sordi & Inclusion: arte, musica e inclusione a piazza Sacro Cuore

Domani a Pescara si terrà il Festival di Strada Artisti Sordi & Inclusion, un evento che celebra l’inclusione attraverso l’arte e il talento dei protagonisti, sia sordi che udenti. L’appuntamento, che giunge alla sua quinta edizione, avrà luogo nella suggestiva Piazza Sacro Cuore di Pescara, dalle ore 20.00 alle ore 24.00.

L’associazione promotrice dell’evento, Accessibilità & Eventi Deaf Aps Ets, ha presentato l’iniziativa con grande entusiasmo, sottolineando l’importanza di abbattere le barriere e di promuovere un messaggio di inclusione attraverso il linguaggio universale dell’arte. Il Festival si propone di valorizzare la Lingua dei Segni Italiana (LIS) e di offrire al pubblico uno spettacolo coinvolgente che vede artisti sordi e udenti esibirsi insieme sullo stesso palcoscenico.

I protagonisti di questa serata speciale saranno artisti provenienti da tutto il territorio nazionale, tra cui Giorgina Performer LIS, il duo siciliano Annalisa Betto e Calogero La Bella, e Maurizio Scarpa, noto come Pallina Rossa. Accanto agli artisti sordi, saliranno sul palco anche performer udenti come Aurora Di Sabatino, Maria Elena Comperti e Stefano Bitetti.

Uno dei momenti più attesi della serata sarà l’esibizione del coro “Ci ha dato un Segno”, che si esibirà in Lingua dei Segni Italiana guidato dall’interprete Anna Rita Giancristofaro. La serata sarà condotta dalla presentatrice Claudia Gentile e accompagnata dalle performance musicali di Luca Ragnone, noto come Alex De Luca.

Il Festival di Strada Artisti Sordi & Inclusion gode del patrocinio del Comune di Pescara e del contributo del Pio Istituto dei Sordi di Milano, confermando l’impegno delle istituzioni nel promuovere l’inclusione e l’accessibilità per tutti. L’evento è reso possibile grazie al supporto degli sponsor e all’impegno delle associazioni Movimento LIS, Emergenza Sordi, Associazione Sordi Irpinia e Perché io Segno.

L’invito rivolto a tutta la cittadinanza è quello di partecipare al Festival, vivendo una serata all’insegna dello spettacolo, della cultura e dell’inclusione. L’accesso all’evento è libero e l’augurio degli organizzatori è quello di diffondere un messaggio positivo di apertura e condivisione, per una società più accessibile e accogliente per tutti.