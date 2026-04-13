Pescara ospita il quarto appuntamento del Poetry House Festival 2026 con Raffaele Rubino e Antonio Di Loreto

Il potere delle parole torna a risplendere a Pescara con il quarto appuntamento del Poetry House Festival 2026. Venerdì 17 aprile alle ore 20:40 presso #pasquinellicasacultura sarà la volta di Raffaele Rubino, poeta e cantautore pluripremiato, insieme a Antonio Di Loreto, scrittore, saggista e fotografo.

Il festival, patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Pescara, nonché dalla Presidenza del Consiglio Regionale e con gli auspici del CEPELL/Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, proporrà un ricco programma che si protrarrà fino a maggio. Nell’ambito del festival si terranno cinque serate e quattro progetti speciali che ospiteranno nomi eccellenti della nuova scrittura italiana contemporanea, oltre a scrittori ed esordienti emergenti.

La direzione artistica è a cura di Beniamino Cardines, mentre il coordinamento è affidato ad Annarita Pasquinelli. Il festival vuole promuovere una riflessione sulla scrittura poetica e sulla poesia, puntando su spazi di fruizione e ascolto sempre più rari e poco programmati. Cardines sottolinea: “Rimettiamo al centro il gesto della scrittura come luogo di socialità, socializzazione, e restituiamo alla parola scritta il potere di innescare confronti, dialoghi e relazioni”.

Il PHF.3 vede la collaborazione di Bibliodrammatica aps come capofila, Deposito dei Segni, coop La Minerva, Ooops!, La Casa di Cristina odv-ets, Eracle Templari Federiciani aps, Caffè Letterari Federiciani, Ci vuole un Villaggio aps, CSEN Abruzzo, SL/SegnalazioniLetterarie, Radio Città Pescara, Rtradioterapia, Zaffiro Magazine, Cipas Abruzzo, Alternewspress, SU/Sintassi Urbane – rivista letteraria, OPI/Orchestra Poetica Italiana, e altre realtà locali.

In programma, oltre al duo Rubino-Di Loreto, si potranno apprezzare i talenti di Cam Lecce, Enrico Maria Guerra, Vittorina Castellano, Marco Tabellione, Nicoletta Di Gregorio, Stevka Smitran, Annamaria Di Lorenzo e Maria Carinta Naccarella. Il festival comprenderà anche progetti speciali come “Parole di notte”, “Notte dei Ricordi/2”, “Poeti controguerre/6” e “Premio Vita e Culture 2026”.

Per partecipare all’evento, è necessaria la prenotazione al numero 339 5223285. Un’occasione unica per immergersi nel potente mondo delle parole e della poesia contemporanea, in un contesto che promuove la socialità e il confronto culturale.