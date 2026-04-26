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Pescara ospita la Coppa Nazionale Karate CSEN e Pescara Danza: 3.300 partecipanti celebrano lo sport e la danza

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A Pescara si sono svolte due giornate dedicate al karate e alla danza, organizzate dallo Csen e che hanno visto la partecipazione di circa 3.300 persone provenienti da tutta Italia. Le strutture comunali del Palazzetto Giovanni Paolo II e dell’auditorium Flaiano hanno ospitato la Coppa Nazionale Karate CSEN 2026 e la 13ª edizione di Pescara Danza 2026, che includeva categorie come la “Danza Classica e di Carattere” e il Concorso Nazionale per le “Danze Accademiche” e lo “Street Dance”.

L’assessore allo Sport di Pescara, Patrizia Martelli, si è espressa positivamente riguardo all’evento, sottolineando l’importanza dello sport come strumento di socializzazione e crescita. Martelli ha commentato: “Due fantastiche giornate di festa, all’insegna dello sport e della danza, con circa 3.300 persone che si sono ritrovate a Pescara da tutta Italia, nelle strutture comunali. Grazie allo Csen che continua a puntare sulla nostra città, ancora una volta Pescara si è dimostrata all’altezza dei grandi eventi sportivi”.

La manifestazione ha rappresentato un’ottima opportunità di promozione per il capoluogo adriatico, con il Comune che mira a rilanciare il settore della ricettività. Martelli ha inoltre sottolineato l’importanza degli investimenti sugli impianti sportivi, quali il Palazzetto dello sport Giovanni Paolo II e l’auditorium Flaiano, che hanno ospitato le competizioni.

L’evento ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse parti d’Italia, dimostrando l’interesse e la passione per lo sport e la danza. Martelli ha concluso: “Vedere tutta questa partecipazione è entusiasmante perché è la dimostrazione del grande valore dello sport, a livello di socializzazione e di crescita. Ed è la spinta a continuare ad investire sui nostri impianti, sempre molto gettonati. In questo caso sono stati il Palazzetto dello sport Giovanni Paolo II e l’auditorium Flaiano i palcoscenici delle due manifestazioni targate Csen che ci candidiamo ad ospitare anche in futuro”.

L’evento si è concluso con successo, evidenziando l’impegno della città di Pescara nell’accogliere e promuovere eventi sportivi di rilievo nazionale.

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