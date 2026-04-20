Pescara ospita la II edizione di Cinemadamare Extra con 20 giovani cineasti internazionali

La II edizione di Cinemadamare Extra ha preso il via a Pescara, con il sostegno della Fondazione Pescarabruzzo, iniziando così un nuovo Campus internazionale per filmmaker. Il programma, della durata di due mesi, coinvolge 20 giovani cineasti provenienti da diversi Paesi, tra cui Portogallo, Messico, Russia, Ucraina, Irlanda, Sudan, Venezuela, Colombia, Iran, Germania, Montenegro e Italia.

Questi giovani artisti sono già immersi nelle attività di formazione e produzione audiovisiva, collaborando strettamente con gli altri giovani creativi di Pescara e dell’intera regione Abruzzo. Il lavoro di questo gruppo internazionale non si svolge solo nel centro cittadino, ma anche nei luoghi più suggestivi del territorio circostante.

Fino al 31 maggio, i filmmaker partecipanti realizzeranno numerosi set cinematografici, dando vita a nuove produzioni che porteranno un tocco internazionale alla cinematografia locale. Un’opportunità unica per favorire lo scambio culturale e la collaborazione tra artisti provenienti da diverse parti del mondo.

“Cinemadamare Extra è un progetto che promuove la creatività e l’innovazione nel mondo del cinema, offrendo ai giovani cineasti l’opportunità di incontrarsi, confrontarsi e lavorare insieme”, ha dichiarato Cinzia Iacono, responsabile Ufficio Stampa e Comunicazione della Fondazione Pescarabruzzo.

L’iniziativa si inserisce nel solco della collaborazione internazionale avviata nel 2025 e si preannuncia ricca di spunti e novità. Un’occasione imperdibile per la città di Pescara e per l’intera regione Abruzzo, che si conferma luogo di incontro e di crescita per talenti emergenti nel settore cinematografico.