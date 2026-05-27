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Eventi e Cultura

Pescara ospita la mostra “Grand Tour” di Davide Bramante al Museo delle Genti d’Abruzzo

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La Fondazione Genti d’Abruzzo presenta al Museo delle Genti d’Abruzzo il “Grand Tour” di Davide Bramante. L’esposizione, a cura di Marcello Palminteri e con il coordinamento di Caterina Verrigni, sarà inaugurata il 30 maggio 2026 alle ore 13 e resterà aperta al pubblico fino al 30 giugno. La mostra personale dell’artista, ospitata negli spazi del Museo delle Genti d’Abruzzo con il patrocinio del Comune di Pescara, riunisce una selezione di opere che rappresentano alcuni dei nuclei centrali della ricerca di Bramante.
L’artista è noto per la tecnica delle esposizioni multiple analogiche, attraverso cui costruisce immagini stratificate che sovrappongono città, architetture e memorie in un unico spazio visivo. “La ricerca di Davide Bramante si fonda su un principio di accumulazione e sovrapposizione che ridefinisce il concetto stesso di immagine fotografica”, osserva Marcello Palminteri nel testo critico che accompagna il progetto. Caterina Verrigni sottolinea che sostenere l’arte contemporanea significa promuovere occasioni di incontro, riflessione e crescita culturale.
Parallelamente alla mostra “Grand Tour”, il Museo delle Genti d’Abruzzo ospiterà anche “Mi Casa Tu Casa”, una mostra collettiva a cura di Dario Salani con opere di vari artisti, tra cui un omaggio dedicato ad Alfredo Romano. Le due esposizioni saranno visitabili dal 30 maggio al 30 giugno 2026 presso il Museo delle Genti d’Abruzzo.
L’inaugurazione del 30 maggio sarà a ingresso gratuito e preceduta dal convegno “Arte tra mecenatismo e nuove tecnologie”, in programma all’Auditorium Petruzzi. Un’occasione di confronto sul rapporto tra produzione artistica contemporanea, sostegno culturale e trasformazioni tecnologiche. La mostra è realizzata in collaborazione con San Sebastiano Contemporary, JUS Museum | Galleria d’Arte, Favetta e Accise, e sarà pubblicata un catalogo a cura di JUS Edizioni.
La mostra “Grand Tour” si propone come uno spazio di ascolto, sensibilità e benessere interiore, offrendo ai visitatori la possibilità di immergersi nelle stratificazioni visive create da Bramante e di apprezzarne la ricerca artistica.

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