Pescara ospita la mostra “Il Guercino di d’Annunzio” alla Maison des Arts dal 27 marzo

Si terrà venerdì 27 marzo 2026 alle ore 17.30, presso la Maison des Arts della Fondazione Pescarabruzzo, l’inaugurazione della mostra “Il Guercino di d’Annunzio”, promossa e realizzata dalla Fondazione Pescarabruzzo e dai Musei Archeologici Nazionali di Chieti – Direzione Regionale Musei Nazionali Abruzzo.

La mostra, che sarà aperta al pubblico dal 27 marzo al 7 giugno, si focalizzerà sul monumentale dipinto di Giovanni Francesco Barbieri, il Guercino, intitolato “San Francesco in adorazione del crocifisso”. Il dipinto, conservato nella cattedrale di San Cetteo, è stato attribuito all’artista e sarà al centro dell’esposizione che intreccia la storia con Gabriele d’Annunzio.

Curata da Marco Coppolaro e Raffaella Morselli, la mostra celebrerà i cento anni dal dono dell’opera a d’Annunzio e l’VIII centenario della morte di San Francesco d’Assisi. Il dipinto fu donato al poeta il 4 novembre 1925 dai territori della Venezia Giulia e in seguito destinato alla cattedrale di San Cetteo su sua volontà.

Le indagini diagnostiche condotte in occasione della mostra hanno rafforzato l’attribuzione della tela al Guercino, restituendo pieno valore a un’opera fino ad oggi al centro del dibattito attributivo. Inoltre, il percorso espositivo metterà a confronto il dipinto con un’altra tela di analogo soggetto, “San Francesco riceve le stimmate”, proveniente dalla cattedrale di Novara.

La mostra si propone anche come un itinerario nella memoria dannunziana della città, invitando i visitatori a esplorare il Museo Casa natale di Gabriele d’Annunzio e la cattedrale di San Cetteo. Ad accompagnare l’iniziativa, è stato pubblicato il volume “Il Guercino di d’Annunzio”, edito dalla Fondazione Pescarabruzzo per la Collana Arte e Cultura.

All’evento inaugurale interverranno numerose personalità, tra cui il Presidente della Fondazione Pescarabruzzo, Nicola Mattoscio, la Direttrice del Museo Casa Natale di G. d’Annunzio – MAN di Chieti-DRMN Abruzzo, Nadia Castelnuovo, il Sindaco di Pescara, Carlo Masci, e il Vicario Generale Arcidiocesi di Pescara-Penne, Amadeo Josè Rossi.

L’ingresso alla mostra sarà libero fino a esaurimento posti, con orari di apertura stabiliti dal mercoledì alla domenica. Si invitano tutti gli interessati a partecipare all’inaugurazione per scoprire questo capolavoro del Seicento e approfondire la relazione tra il dipinto e la figura di Gabriele d’Annunzio.