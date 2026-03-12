- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Marzo 13, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaPescara ospita la mostra “Non si può morire per un dollaro”: la...
Eventi e Cultura

Pescara ospita la mostra “Non si può morire per un dollaro”: la rivoluzione di Amadeo Peter Giannini.

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il Csv Abruzzo Ets presenta la mostra regionale “Non si può morire per un dollaro” presso la Maison des Arts | Fondazione Pescarabruzzo a Pescara, dal 13 al 22 marzo.

L’inaugurazione avverrà domani, venerdì 13 marzo, con una preview e conferenza stampa alle 10:30, alla presenza del presidente del Centro servizi per il volontariato Abruzzo Ets, Casto Di Bonaventura, della curatrice Giuditta Frigeni, del presidente della Fondazione Pescarabruzzo, Nicola Mattoscio, e di Giulia Pica e Lorenzo Di Flamminio per il Csv.

Nel pomeriggio del 13 marzo, alle 18, si terrà la presentazione al pubblico nella stessa sede, con orari di apertura della mostra dalle 9 alle 14 e dalle 15:30 alle 19:30.

La mostra si focalizza sulla vita di Amadeo Peter Giannini, fondatore della Bank of America, e sul suo approccio innovativo nel concepire la banca come un servizio per tutti, non solo per i ricchi.

L’esposizione, curata da Francesco Cassese, Marco Castellaneta, Martino Marzegalli, Paolo Nardi e Simone Selva, è stata presentata lo scorso estate al Meeting di Rimini grazie alla collaborazione del Centro Studi Amadeo Peter Giannini e degli studenti delle università Bocconi e Cattolica del Sacro Cuore.

L’iniziativa, nell’ambito del progetto “Scuola e Volontariato”, è organizzata dal Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo Ets e sarà itinerante nelle quattro province abruzzesi nei mesi di marzo e aprile.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il video del Csv su YouTube, il sito web del Csv e i dettagli sulla mostra sul sito del Meeting di Rimini.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it