Pescara ospita la mostra “Non si può morire per un dollaro”: la rivoluzione di Amadeo Peter Giannini.

Il Csv Abruzzo Ets presenta la mostra regionale “Non si può morire per un dollaro” presso la Maison des Arts | Fondazione Pescarabruzzo a Pescara, dal 13 al 22 marzo.

L’inaugurazione avverrà domani, venerdì 13 marzo, con una preview e conferenza stampa alle 10:30, alla presenza del presidente del Centro servizi per il volontariato Abruzzo Ets, Casto Di Bonaventura, della curatrice Giuditta Frigeni, del presidente della Fondazione Pescarabruzzo, Nicola Mattoscio, e di Giulia Pica e Lorenzo Di Flamminio per il Csv.

Nel pomeriggio del 13 marzo, alle 18, si terrà la presentazione al pubblico nella stessa sede, con orari di apertura della mostra dalle 9 alle 14 e dalle 15:30 alle 19:30.

La mostra si focalizza sulla vita di Amadeo Peter Giannini, fondatore della Bank of America, e sul suo approccio innovativo nel concepire la banca come un servizio per tutti, non solo per i ricchi.

L’esposizione, curata da Francesco Cassese, Marco Castellaneta, Martino Marzegalli, Paolo Nardi e Simone Selva, è stata presentata lo scorso estate al Meeting di Rimini grazie alla collaborazione del Centro Studi Amadeo Peter Giannini e degli studenti delle università Bocconi e Cattolica del Sacro Cuore.

L’iniziativa, nell’ambito del progetto “Scuola e Volontariato”, è organizzata dal Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo Ets e sarà itinerante nelle quattro province abruzzesi nei mesi di marzo e aprile.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il video del Csv su YouTube, il sito web del Csv e i dettagli sulla mostra sul sito del Meeting di Rimini.