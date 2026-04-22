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Pescara ospita la V edizione dello ‘Sterrare è Umano Trophy’: valorizzazione dell’Abruzzo in chiave internazionale

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Il *Sterrare è Umano Trophy* fa il suo ritorno dal *30 aprile al 3 maggio*, presentando la sua quinta edizione con grande entusiasmo. L’evento, che riscuote sempre più successo, si è evoluto diventando un vero e proprio racconto dell’Abruzzo, dei suoi paesaggi e delle sue comunità, coinvolgendo un numero sempre crescente di partecipanti provenienti da tutto il mondo. La conferenza stampa di presentazione, tenutasi questa mattina, ha sottolineato la crescita e il consolidamento della manifestazione, che continua a generare interesse su scala nazionale e internazionale.

Il percorso di quest’anno toccherà ben *100 località*, ampliando ulteriormente l’esperienza offerta ai partecipanti. Tra le novità, si annunciano tappe a *Torre de’ Passeri, Turrivalignani, Guardiagrele, Ofena, Cerchio e L’Aquila*, che entra per la prima volta nel percorso. Un viaggio di quattro giorni tra coste, colline, borghi e alture, pensato per emozionare i motociclisti e raccontare l’Abruzzo nella sua interezza.

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, *Leonardo D’Addazio*, ha espresso la sua soddisfazione per l’importanza dell’evento, definendolo “tra le più attese del settore” e valorizzando il ruolo che svolge nel promuovere l’autenticità dell’Abruzzo. Il vicesindaco di Montesilvano con delega allo Sport, *Alessandro Pompei*, ha evidenziato l’importanza dell’Sterrare è Umano Trophy come manifestazione identitaria che valorizza le eccellenze del territorio, coinvolgendo e promuovendo il meglio della regione in modo coinvolgente e capillare.

L’organizzatore dell’evento, *Simone Romano*, ha sottolineato il crescente interesse internazionale per il Trofeo, con quasi *100 partecipanti stranieri* attesi quest’anno. Grazie alla campagna promozionale svolta in Germania, Polonia e Svizzera, l’Abruzzo ha conquistato l’interesse di una vasta platea internazionale. L’ingresso del capoluogo, L’Aquila, nel percorso è una delle novità più significative, confermando l’importanza e l’attrattiva della manifestazione.

Pertanto, il *Sterrare è Umano Trophy* promette emozioni, divertimento e la scoperta dell’Abruzzo in tutta la sua autenticità durante i quattro giorni di avventura che vi aspettano dal 30 aprile al 3 maggio.

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