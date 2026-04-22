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Eventi e Cultura

Pescara ospita la XII edizione di Sottocosta: tre giorni all’insegna dell’economia blu e della tutela del mare

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La XII edizione di Sottocosta si terrà a Pescara dal 24 al 26 aprile 2026, presso il Marina di Pescara. L’evento sarà dedicato all’economia blu, alla formazione e alla tutela del mare, con un ricco programma di incontri istituzionali, seminari specialistici e spettacoli legati alla conservazione marina.

L’inaugurazione avverrà venerdì 24 aprile alle ore 10:00 con il suono del nautofono e l’apertura degli stand fieristici. Saranno presenti importanti autorità come il Presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, Gennaro Strever, il Presidente del Marina di Pescara, Giovanni Taucci, e Francesco Di Filippo, Presidente Assonautica Pescara Chieti. Inoltre, parteciperanno il Sindaco di Pescara Carlo Masci, il Presidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo Lorenzo Sospiri e vari rappresentanti nazionali del settore marittimo.

Il programma dell’evento prevede una serie di incontri e seminari, tra cui un approfondimento sull’economia del mare con dati relativi all’Abruzzo a cura di OSSERMARE – INFORMARE. Sarà inoltre dedicato uno spazio alla formazione e alle professioni del settore marittimo, con interventi di esperti e presentazioni delle opportunità formative offerte.

Nel pomeriggio del primo giorno, si terrà un seminario sul Master di II livello in Diritto ed Economia del mare e la consegna degli attestati ai partecipanti del corso di Beach Manager. Un momento centrale sarà la tutela della biodiversità marina con l’iniziativa “Adotta una tartaruga”, che permetterà a scuole e bambini di incontrare la Caretta caretta prima del loro rilascio in mare.

La serata si concluderà con il Gran galà della FIPSAS e l’Aperitivo Sottocosta, che prevede una degustazione di birre artigianali a cura di FERMENTI D’ABRUZZO. Testimonial dell’evento sarà il giornalista televisivo Maurizio Bulleri, esperto di nautica, che sarà presente durante le giornate del 24 e 25 aprile.

L’evento si preannuncia ricco di spunti e opportunità per approfondire tematiche legate al mare e alla sua tutela, nonché per promuovere la formazione e le professioni legate al settore marittimo.

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