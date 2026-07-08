Pescara ospita Mediterranea 2026: Spagna ospite d’onore con 7 aziende, Sonia Peronaci e quasi 80 espositori per il quarantennale della rassegna della Camera di Commercio Chieti Pescara

PESCARA – Dal 10 al 12 luglio, il Porto Turistico Marina di Pescara sarà il palcoscenico della quarantesima edizione di “Mediterranea – Eccellenze d’Abruzzo”, organizzata dalla Camera di Commercio Chieti Pescara. L’evento, che celebra il suo quarantennale, vedrà la Spagna come ospite d’onore, con la partecipazione di sette aziende spagnole e quasi 80 espositori per un viaggio tra agroalimentare, artigianato artistico, turismo e alta cucina.

Le novità di quest’edizione includono uno spazio dedicato all’incontro tra le eccellenze agroalimentari di Italia e Spagna, con la presenza di marchi prestigiosi come Ibericos Torreon e Cervezas La Cibeles. Inoltre, una grande area espositiva accoglierà i visitatori, offrendo il meglio della produzione regionale nei settori dell’agroalimentare, dell’artigianato artistico e del turismo.

Tra gli ospiti più attesi troviamo Sonia Peronaci, food creator e fondatrice di GialloZafferano, che terrà un intervento nella serata di sabato dedicato alla cultura del cibo e alla divulgazione gastronomica. Il Presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, Gennaro Strever, commenta: “Quarant’anni rappresentano un traguardo straordinario che testimonia la forza di un progetto capace di evolversi e rinnovarsi continuamente”.

In occasione del quarantennale, verrà presentata una t-shirt celebrativa realizzata in omaggio alle eccellenze agroalimentari delle quattro province abruzzesi. I proventi della vendita delle magliette saranno devoluti al Banco Alimentare d’Abruzzo per sostenere le attività benefiche dell’organizzazione.

Il Sottosegretario con delega al Turismo, Daniele D’Amario, sottolinea l’importanza di Mediterranea come modello di promozione integrata dell’Abruzzo, basata sulla sinergia tra agroalimentare, turismo e cultura. “L’Abruzzo è la terza regione italiana per aumento degli arrivi stranieri, un risultato che conferma l’efficacia delle politiche di promozione e il valore di un’offerta sempre più integrata e sostenibile”, dichiara D’Amario.

Il programma della manifestazione prevede diverse attività, tra cui show cooking con chef di prestigio, laboratori di artigianato e cultura del territorio, oltre a serate dedicate alla divulgazione gastronomica e all’innovazione. La manifestazione si concluderà con una performance di food design e il taglio della torta celebrativa per i quarant’anni della rassegna.

Mediterranea – Eccellenze d’Abruzzo si conferma dunque come l’evento principale dedicato alla valorizzazione delle eccellenze abruzzesi, promuovendo una cultura del recupero e del contrasto agli sprechi, oltre a sostenere iniziative benefiche a favore della comunità.