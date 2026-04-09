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Eventi e Cultura

Pescara ospita Vivicittà 2026: due giorni di sport e pace per promuovere inclusione e solidarietà.

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Sabato e domenica a Pescara tornerà l’attesa manifestazione di Vivicittà, un evento sportivo-ricreativo non competitivo che promuove valori importanti come la pace e l’inclusione. La corsa internazionale, giunta quest’anno alla sua 42ª edizione, avrà luogo l’11 e il 12 aprile e coinvolgerà circa 900 partecipanti, inclusi 25 ragazzi speciali.

Organizzata da UISP – Unione Italiana Sport Per Tutti, la corsa più grande del mondo si terrà in contemporanea in quasi 50 città italiane e straniere. L’evento mira a valorizzare gli spazi urbani, promuovere la mobilità sostenibile e coinvolgere attivamente cittadini di tutte le età, associazioni e realtà del territorio.

Il programma prevede numerosi momenti di aggregazione e sport. Sabato 11 aprile si terrà l’apertura degli stand delle associazioni e le iscrizioni in Piazza della Rinascita, seguite dalla gara per bambini e ragazzi e da una camminata solidale. Domenica 12 aprile, invece, ci saranno la gara competitiva di 10 km e una non competitiva/camminata.

Il sindaco Carlo Masci ha sottolineato l’importanza della manifestazione come veicolo di solidarietà e inclusione: “Anche quest’anno ci saranno le associazioni e con la Caritas lanceremo un messaggio di pace, essenziale in questo momento storico”. Anche Corrado De Dominicis, direttore della Caritas Diocesana Pescara – Penne, ha commentato il valore della passeggiata di sabato come un piccolo gesto per la pace.

Franco Schiazza, rappresentante della UISP, ha rassicurato i cittadini che la manifestazione si concluderà entro le 11.30 di domenica per permettere la riapertura delle strade. La consigliera comunale Patrizia Martelli ha esaltato l’importanza di un evento che promuove sport, divertimento e pace: “Ancora una volta Pescara dimostrerà di essere una città inclusiva”.

Durante le due giornate, sarà allestito un villaggio sportivo con gazebo informativi, attività esperienziali e spazi dedicati all’inclusione, volontariato e socialità. Inoltre, sarà possibile sottoporsi a uno screening della pelle e a un controllo sull’osteoporosi.

La manifestazione si concluderà con la premiazione dei partecipanti e la chiusura degli stand, lasciando un messaggio di pace e solidarietà che si spera possa raggiungere un vasto pubblico.

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