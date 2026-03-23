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Eventi e Cultura

Pescara ospiterà la conferenza “Comuni Plastic Free 2026” organizzata da Plastic Free Onlus

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Si terra domani a Pescara la conferenza stampa regionale “Comuni Plastic Free 2026 – Abruzzo”, promossa da Plastic Free Onlus, l’associazione ambientalista impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, con il patrocinio della Città di Pescara. L’appuntamento rappresenterà un momento di condivisione e valorizzazione del risultato straordinario raggiunto dalla regione Abruzzo, prima in Italia per numero di Comuni premiati con il riconoscimento “Comune Plastic Free”, con ben 24 amministrazioni virtuose.

Durante l’incontro verranno presentati nel dettaglio i risultati ottenuti dai territori e si aprirà un confronto diretto tra amministrazioni, referenti e volontari dell’associazione, con l’obiettivo di consolidare le buone pratiche e programmare le attività per il 2026. Un focus particolare sarà dedicato alle esperienze più significative, come quella di Bussi sul Tirino, unico Comune abruzzese ad aver ottenuto il massimo riconoscimento delle tre tartarughe.

La conferenza stampa sarà coordinata da Luca Di Carlantonio, referente regionale Plastic Free Abruzzo, premiato a Roma come Top Leader Regionale 2025. L’incontro sarà anche l’occasione per rafforzare il dialogo tra Comuni e associazione e definire una linea operativa condivisa per i prossimi mesi, mettendo a sistema strumenti, obiettivi e buone pratiche per migliorare ulteriormente le performance ambientali dei territori. La partecipazione è aperta ad amministratori locali, cittadini e rappresentanti delle istituzioni.

La vicepresidente di Plastic Free Onlus, Rosapia Reale, premia il referente regionale Plastic Free Abruzzo, Luca Di Carlantonio nella cerimonia tenutasi a Roma.

La conferenza avrà luogo presso la Sala Tosti dell’Aurum di Pescara, Largo Gardone Riviera, Martedì 24 marzo 2026 alle ore 12:00.

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