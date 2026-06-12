Pescara ospiterà l’Italian Turtle Day: liberazione della tartaruga Lacey nel mare adriatico

Domenica 14 giugno a Pescara si terrà l’Italian Turtle Day, un evento promosso da Plastic Free Onlus che vedrà la liberazione della tartaruga marina Lacey. L’appuntamento è fissato alle ore 10.30 presso la banchina di attracco delle motovedette del porto turistico “Marina di Pescara”, dove volontari, veterinari e biologi racconteranno la storia di Lacey e l’importanza della tutela della fauna marina protetta.

Lacey, un esemplare di Caretta caretta, è stato recuperato, curato e ora è pronto a tornare nel suo habitat naturale. Il rilascio avverrà a circa tre miglia nautiche dalla costa, con il supporto della Capitaneria di Porto, del pescaturismo “Nonno Remo”, di Assonautica Pescara-Chieti e di Plastic Free.

Plastic Free Onlus è un’organizzazione di volontariato impegnata nel contrasto all’inquinamento da plastica e ha come simbolo proprio la tartaruga marina. L’Italian Turtle Day metterà in rete centri di recupero, enti scientifici, associazioni e istituzioni locali per sensibilizzare sulla protezione del mare e delle specie marine.

Dal 2019, Plastic Free ha contribuito al salvataggio di oltre 300 tartarughe marine e accompagnato alla nascita quasi 11mila piccoli esemplari lungo le coste italiane. “Vedere una tartaruga marina tornare in mare significa assistere a una piccola vittoria della cura sull’indifferenza”, dichiara Rosapia Reale, vicepresidente di Plastic Free Onlus.

La liberazione di Lacey a Pescara sarà uno dei momenti salienti dell’Italian Turtle Day, che coinvolgerà anche altre cinque località italiane. L’obiettivo è sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’importanza di proteggere il mare e le specie marine in esso presenti.