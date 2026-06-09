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Pescara, Pallanuoto Serie A2: omaggio in Comune per la promozione del club

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La Pescara Nuoto e Pallanuoto è stata premiata oggi in Comune per la recente promozione in serie A2. Gli atleti, lo staff tecnico e societario del club pallanuotistico sono stati accolti dal sindaco di Pescara, Carlo Masci, dall’assessore allo Sport, Patrizia Martelli, e dal presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri.

Durante la cerimonia, la Pescara Pallanuoto ha ricevuto una targa ricordo per celebrare questo importante traguardo. Il sindaco Masci ha dichiarato: “La promozione è un orgoglio per tutta la città di Pescara e per tutto l’Abruzzo. La squadra pescarese ha ottenuto grandi successi in passato, e auguro a questi ragazzi di ripercorrere la strada dei campioni che li hanno preceduti”.

Masci ha anche lanciato un appello all’imprenditoria locale, sottolineando l’importanza del sostegno della città alle squadre sportive. Il direttore sportivo Giampiero Lattanzio ha ringraziato per l’accoglienza ricevuta e ha evidenziato l’importanza del settore giovanile della squadra, che sta investendo sui giovani talenti.

L’allenatore Franco Di Fulvio si è detto orgoglioso della squadra di grande qualità e motivazione, e ha espresso la speranza di poter proseguire sulla strada del successo con eventuali nuovi investitori. La Pescara Pallanuoto parteciperà alla Final Eight under 18 e alle fasi finali under 16 a Caserta, confermando l’impegno della società nel settore giovanile.

In conclusione, la promozione della Pescara Nuoto e Pallanuoto in serie A2 è stata celebrata in modo solenne e emotivo, dimostrando il forte legame tra la squadra e la città di Pescara.

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