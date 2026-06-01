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Pescara Pallanuoto trionfa in gara 2 a Catania e approda in Serie A2: il sindaco Masci esprime grande gioia e orgoglio per la promozione

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Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha espresso grande soddisfazione per la vittoria della Pescara Pallanuoto in gara 2 a Catania, che ha garantito al team l’accesso alla Serie A2. La squadra si è imposta per 14-7 in trasferta contro la Copral Waterpolo, conquistando una promozione assolutamente meritata.

Il sindaco ha dichiarato: “La notizia della vittoria della Pescara Pallanuoto mi riempie di grande gioia e di orgoglio. È una soddisfazione immensa per tutta la nostra città. Desidero rivolgere i miei più sinceri complimenti a mister Di Fulvio, alla società e a tutti i suoi fantastici ragazzi che, con sacrificio, passione e determinazione, hanno conquistato questo importante traguardo”.

Masci ha sottolineato che la promozione della squadra in Serie A2 è frutto di una stagione straordinaria sotto ogni punto di vista. “Pescara oggi festeggia uno grandissimo traguardo sportivo che rende onore alla nostra tradizione natatoria e porta in alto il nome della città in tutta Italia”, ha aggiunto il sindaco.

Il sindaco ha annunciato che nei prossimi giorni avrà il piacere di ricevere la squadra e la società in Comune per tributare loro il doveroso riconoscimento a nome dell’intera comunità pescarese. Infine, ha concluso con un messaggio di ringraziamento: “Complimenti ragazzi, Pescara è fiera di voi e vi ringrazia per le emozioni che avete regalato a tutti noi”.

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