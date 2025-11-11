Pescara, panchina: testa a testa Gorgone-Modesto, attesa la decisione

Ore decisive per la guida tecnica del Pescara. La società ha maturato l’orientamento a cambiare dopo l’ultimo ko e sta per ufficializzare la separazione da Vincenzo Vivarini. Per la successione la scelta si è ristretta a due profili legati al passato biancazzurro: Giorgio Gorgone e Francesco Modesto. La decisione è attesa a breve.

Gorgone risulterebbe leggermente avanti nel confronto con Modesto, sebbene il club stia completando le ultime valutazioni. In precedenza erano stati sondati anche altri nomi, ma la pista Cannavaro è stata smentita.

Il quadro di classifica resta pesante: i biancazzurri sono penultimi a 8 punti con 25 reti al passivo. Il campionato si ferma per la sosta delle nazionali; alla ripresa i biancazzurri saranno di scena a Catanzaro, venerdì 21 novembre alle 20.30.