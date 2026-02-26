Pescara, parte il corso da Beach manager per affrontare le sfide normative ed ambientali del settore balneare

La Camera di Commercio Chieti Pescara ha lanciato un nuovo corso per diventare Beach manager, una figura professionale sempre più richiesta sul mercato. La novità è stata presentata durante una conferenza stampa a Pescara, dove Riccardo Padovano, membro della Giunta camerale e esperto nel settore dei balneatori, ha spiegato l’importanza di questa figura in un momento di forti cambiamenti normativi e ambientali.

Il corso nasce dalla volontà dell’ente di supportare e formare gli imprenditori del settore balneare, considerato uno dei principali motori della competitività regionale. Con l’avvicinarsi della direttiva Bolkestein e le sfide legate alla sostenibilità ambientale e all’innovazione tecnologica, diventa cruciale per le aziende balneari avere competenze specifiche e aggiornate.

Il percorso formativo offrirà una visione organica e approfondita della gestione degli stabilimenti balneari, trattando temi come normative, sicurezza alimentare, tutela ambientale, e certificazioni a livello internazionale. Inoltre, verranno analizzati aspetti legati al demanio marittimo, alla gestione strategica ed economica dell’azienda balneare, servizi innovativi, digitalizzazione, marketing e promozione.

Il corso, rivolto agli imprenditori del settore balneare e ai loro delegati, prevede un numero minimo di 20 partecipanti e un massimo di 40. Ogni impresa potrà candidare fino a due partecipanti, con una quota di iscrizione di 100 euro per le aziende del territorio di Chieti e Pescara e di 250 euro per gli altri partecipanti. La formazione si svolgerà in presenza, con una durata totale di 50 ore distribuite in 16 giornate di formazione.

Al termine del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste. Il corso inizierà giovedì 5 marzo e rappresenta un’opportunità unica per approfondire le conoscenze nel settore e affrontare al meglio le sfide future del turismo balneare.