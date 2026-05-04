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Viabilità e Trasporti

Pescara: Parte il progetto Pedibus per gli alunni della scuola primaria “11 febbraio 1944”

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Si terrà lunedì prossimo il lancio del progetto Pedibus per gli alunni della scuola primaria “11 febbraio 1944”. L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare le famiglie e promuovere la mobilità sostenibile attraverso i più piccoli, che raggiungeranno il plesso di Colle Pineta a piedi.

L’annuncio è stato dato durante un incontro che si è svolto nel cortile della scuola, con la presenza dell’assessore Alfredo Cremonese, del presidente della commissione Pubblica Istruzione Loris Mazzioli e della dirigente del comprensivo 7, Rossella Di Donato. Cremonese ha spiegato che i bambini delle classi terze, quarte e quinte avranno l’opportunità di recarsi a scuola a piedi, senza l’uso dell’auto da parte dei genitori. Il percorso sarà accompagnato da divertimento e da lezioni sul rispetto delle regole stradali e dell’ambiente.

Il percorso è stato progettato in collaborazione con la scuola e garantirà la massima sicurezza grazie alla presenza di Pescara Multiservice, presieduta da Mirko Di Michele. Mazzioli ha sottolineato il suo impegno nel progetto sin dall’inizio e ha annunciato che sarà presente ogni mattina per accompagnare i bambini dall’arrivo al plesso scolastico.

Al momento sono una ventina gli iscritti al progetto Pedibus, con la possibilità di aderire tramite un’app dedicata. L’iniziativa si pone l’obiettivo di ridurre il traffico intorno alle scuole e sensibilizzare sul tema della mobilità sostenibile, favorendo un ambiente più salutare per i bambini.

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