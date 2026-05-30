Pescara, partiti i voti per il Bilancio partecipativo: 21 progetti in palio per migliorare la città

Da oggi e fino al 10 giugno i cittadini di Pescara con più di 16 anni hanno la possibilità di votare per esprimere la propria preferenza su uno dei 21 progetti presentati al Comune nell’ambito del Bilancio partecipativo 2026. Queste proposte, firmate dai cittadini stessi, chiedono al Comune di intervenire in vari ambiti e la somma a disposizione per finanziarle è di centomila euro, con la possibilità di destinare ulteriori risorse per realizzare più interventi in base ai voti ricevuti.

I proponenti dei progetti hanno avuto l’opportunità di presentare i loro contenuti durante un’assemblea pubblica tenutasi ieri nell’aula consiliare del Comune. Presenti il sindaco Carlo Masci, l’assessore Zaira Zamparelli, l’assessore Gianna Camplone, il presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli, il direttore generale Fabio Zuccarini, la dirigente del settore Programmazione e controllo Cristiana Lombardi e Lisa Di Carlantonio, responsabile del procedimento. Masci ha definito l’esperienza come “bella e interessante” sottolineando il coinvolgimento dei cittadini nell’amministrazione comunale.

L’obiettivo del Comune è quello di attuare le proposte che riceveranno il maggior numero di voti, avviando successivamente le fasi progettuali e di realizzazione. Antonelli ha annunciato un ulteriore progetto per favorire la partecipazione dei cittadini, proponendo la riattivazione del Consiglio comunale dei bambini e delle bambine. Zamparelli ha sottolineato l’importanza del Bilancio partecipativo come “un piccolo passo di apertura del Comune alla città” auspicando la realizzazione di più progetti tra quelli proposti.

Il voto può essere espresso sia online, utilizzando SPID, CIE o CNS, che di persona presso l’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune in piazza Italia. L’elenco completo dei progetti è disponibile in allegato al comunicato. La fase di votazione si concluderà il 10 giugno e sarà fondamentale per determinare quali progetti verranno attuati dal Comune di Pescara.