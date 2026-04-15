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Pescara, partono i lavori di adeguamento e modernizzazione del Campo di calcio “Adriano Flacco” (Antistadio) per un importo di 1.150.000 €, finanziati anche dal Ministero e dalla Comunità locale

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Prendono finalmente il via i lavori di adeguamento e di ammodernamento del campo di calcio “Adriano Flacco” (Antistadio), grazie ai finanziamenti del Ministero ottenuti attraverso il bando Sport e periferie. L’importo totale degli interventi ammonta a 1.150.000 €, di cui 150.000 € provengono dai fondi del Comune.

L’annuncio è stato dato oggi dal sindaco Carlo Masci e dall’assessore Patrizia Martelli, alla presenza del dirigente Antonio Longo. Tra le opere previste ci sono il rifacimento del campo in erba artificiale, che non è più idoneo alla pratica sportiva agonistica secondo le norme della Lega Nazionale Dilettanti, l’ampliamento e l’adeguamento dei locali adibiti a spogliatoi, servizi e magazzini e interventi per consentire una maggiore accessibilità per le persone con disabilità motorie e sensoriali, abbattendo le barriere architettoniche presenti.

Il progetto prevede la sostituzione integrale del manto di gioco con un nuovo sintetico di ultima generazione, per garantire maggior sostenibilità ambientale. Sarà inoltre realizzato un percorso e postazioni accessibili per le persone con disabilità motorie, tramite l’installazione di un servoscala.

Il sindaco e l’assessore hanno sottolineato l’importanza di queste opere per la comunità, evidenziando come lo sport sia un elemento fondamentale per la crescita dei giovani e della stessa comunità. Masci e Martelli hanno anche ricordato interventi passati per il miglioramento degli spalti e dell’illuminazione a Led.

I lavori dureranno 180 giorni e al termine dell’intervento si avrà un campo rinnovato e fruibile da tutti, con particolare attenzione alle persone con disabilità. Il sindaco ha concluso affermando che, una volta completata la riqualificazione, il campo potrà essere utilizzato anche per eventi, rendendolo uno spazio aperto alla intera comunità locale.

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